眼压跟青光眼之间的关系
首都医科大学附属北京同仁医院青光眼科主任医师 唐炘
眼压指的是眼球内部的压力。正常人的眼压数值是10-21毫米汞柱，这是大多数正常人的区间。当眼压升高了视神经对压力的耐受程度就会差了，就会引起视神经的损害。
就眼压来说，也有一些人眼压正常，但是我们也说他是青光眼，就是因为他神经对正常的压力不能耐受，所以眼压跟青光眼的关系就是大多数人表现为眼压高，也有一部分人眼压不高也是青光眼，但是他们的表现是相同的，都是引起眼底神经有这种特征性的损害，视野有特征性的损害，所以有这种共同的损害叫青光眼。
那就不同的类型青光眼，眼压高也不一样，像急性的闭角性青光眼，发作的时候眼压常常超过50毫米汞柱以上，甚至特别高的能达到100毫米汞柱以上，这么高的眼压会造成视力急剧的丧失。那种慢性的眼压升高一般来说眼压是从正常逐渐升高的，多数人可能在40毫米汞柱，从20—40毫米汞柱区间是升高，由于他是逐渐的升高所以病人没有感觉，就会丧失最早的诊断的时机。
青光眼是视神经疾病，视神经一旦损伤，神经细胞一旦损伤就是不可修复的，所以当损伤很严重的时候，当病人视力丧失的时候再积极的治疗都是徒劳的。所以，从这个角度讲，青光眼一定要早发现、早治疗。
青光眼最基本的检查就是测眼压，因为绝大多数青光眼眼压是高的，也有一部分不高。那眼压测量就是通过眼压计，有不同种类的眼压计，大多数情况下，基层医院也都有眼压计的设备，所以查眼压非常方便，是眼科最基础的检查。
如果是做常规的体检，一般是年轻的时候，40岁以内的病人，如果正常健康人一年查一次就可以了。对于40岁以上的，40—50之间的，一年可以查一到两次，随着年龄的增加青光眼的发生率会越来越高，随着年龄的增高测眼压的频率要适当的增加。
除了眼压以外，我们诊断青光眼其实最重要的指标是看视神经，看视神经的设备通过眼底照相，通过视神经的检查，通过OCT，还有很多专业的设备，这些还是由专业的大夫根据他眼睛的情况作出安排，但是眼压是不可忽略的重要指标。
眼压是青光眼重要的危险因素，只要诊断青光眼了，那么眼压就需要持续的让它降到一定的范围，这个范围每个人不一样。根据青光眼的严重程度决定把他眼压应该降到什么程度。
有些青光眼是继发性青光眼，病因解除了眼压下来了，眼压不再高了，以后也可以不再继续治疗了。对于原发性青光眼，降眼压的治疗是终身的。
专家简介：
唐炘，首都医科大学附属北京同仁医院青光眼科主任医师，曾在德国纽伦堡爱莱根大学眼科进修。1986年至今，一直在北京同仁医院眼科从事临床、教学及科研工作。1990年起，重点从事青光眼临床研究，擅长各类青光眼、白内障的手术治疗。近15年来，累计行青光眼、白内障手术3万余例，成为青光眼科手术量最多、手术并发症最少的眼科医生
擅长： 青光眼、白内障
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