哪些是导致青光眼发生的高危因素呢？

本期节目：治得好不如预防早,权威专家教你如何远离青光眼

青光眼的高危因素包括近视眼，特别是高度近视，这跟原发开角型青光眼密切相关。尤其现如今电子产品普及，近视眼越来越多，所以这类青光眼的发病率逐年升高。

除了高度近视以外，还有就是遗传因素。所以，只要家庭成员中有一个青光眼的话，其他的家庭成员都应该认真的检查。另外，有心脑血管疾病，特别是糖尿病、高血压这样的病人也容易发生青光眼。还有就是在体检的过程中，大夫检查发现这个人的眼压偏高一点，或者发现他的眼底有一些异常的表现，或者做检查发现角膜有特殊，根据眼部的特殊情况也可能是青光眼的高危因素。

青光眼是视神经损伤的疾病，视神经是靠血液供应营养的，如果血压特别高或者特别低，或者有糖尿病供血不好，对视神经的血供就会受到影响，视神经就会出现相应的损害，这是一方面。

还有高血压的病人，还有糖尿病的病人，他们特别容易在发病了相当一段时间以后会出现眼底出血，如果眼底出血了以后视网膜缺血就会导致特殊的青光眼，叫做新生血管性青光眼，这个比例在现代社会是逐年升高的，所以，对于有心脑血管异常的这些病人其实还是要去注重作出一些筛查。

专家简介：

唐炘，首都医科大学附属北京同仁医院青光眼科主任医师，曾在德国纽伦堡爱莱根大学眼科进修。1986年至今，一直在北京同仁医院眼科从事临床、教学及科研工作。1990年起，重点从事青光眼临床研究，擅长各类青光眼、白内障的手术治疗。近15年来，累计行青光眼、白内障手术3万余例，成为青光眼科手术量最多、手术并发症最少的眼科医生

擅长： 青光眼、白内障

出诊时间：周三上午特需门诊

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