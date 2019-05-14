风雨沙结伴来袭，咋应对

上周末，部分地区一阵疾风骤雨浇灭了前期跃跃欲试的高温。新的一周，我国南方降雨范围继续扩大，北方地区风雨沙“套餐”上线，华北、黄淮地区则重新迎来30℃以上的高温天气。未来几天各地天气怎么样？春夏换季该注意些什么？

问：新的一周，天气如何？

主持人：本周初，江南、西南、江淮等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨。5月15日至18日，江南、西南、江淮等地区还将有一次降雨过程，部分地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，请公众及时关注天气预报预警信息。

同时，华北、黄淮地区本周再迎30℃高温天气。从城市预报来看，北京、天津、济南、郑州等地最高气温或将达到32℃左右。

此外，本周东北3个省会级城市将从30℃左右降温到20℃出头。此前气象干旱较为严重的东北东部地区也将迎来降雨，将缓和近期严重的旱情。

问：遇上沙尘天气该注意些什么？

主持人：最近几天，北方地区在经历降雨降温后将迎来沙尘天气。其实，沙尘天气是春季我国北方（特别是西北地区）容易发生的一种灾害性天气现象。大风裹着沙石、浮尘到处弥漫，所经之处空气浑浊，呛鼻眯眼，使呼吸道疾病发病人数猛增，对交通安全也将产生不利影响。

沙尘天气出现后，公众应及时关闭门窗，减少外出。必须到室外活动时最好戴上口罩，也可以用湿毛巾、纱巾等保护眼口鼻。同时，由于天气比较干燥，人们应多饮水，及时补充丢失的水分，加快体内各种代谢废物排出。

问：春夏交替天气阴晴不定，有什么需要注意的？

主持人：进入初夏，人的新陈代谢加快，心脑血液供给不足，常使人烦躁不安，倦怠懒散。此外，夏天气温高，能量消耗大，营养物质随汗液丢失多，体质虚弱者，如稍不注意，就有可能感染疾病，损害健康。因此，从初夏开始，应合理安排作息时间，采取正确的养生保健方法。

很多人在夏天容易出现各种各样的胃肠道问题，特别是老人、儿童及消化功能不良者往往在夏季出现腹部疼痛、胃炎等情况。初夏养护脾胃，最好能多进稀食，吃粥喝汤，既能生津止渴、清凉解暑，又能补养身体。此外，新鲜蔬菜水果能补充足够的维生素、水和无机盐。

值得注意的是，立夏过后节气为小满，这是以“风疹”为主的皮肤病高发节气，清爽清淡的素食有利于预防这类皮肤病，如多进食绿豆、冬瓜、西瓜、山药等。

（本期主持人 郭静原）