市监总局：6批次食品不合格 淘宝、大润发有售

人民网北京5月14日电（董童）13日，国家市场监管总局于官网发布《关于6批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）称，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，发现水产制品、食用农产品、饼干3类食品6批次样品不合格，涉及微生物、重金属污染指标等问题，其中部分食品在淘宝和济南大润发有售。

具体情况通告如下：

微生物指标问题

淘宝猪八戒寿司食品店（经营者为江苏省赣榆区柘汪镇凯港水产行）在淘宝网（网站）销售的、标称山东省日照文昕商贸有限公司岚山分公司生产的寿司海苔，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。

淘宝连云港海瑞食品（经营者为江苏省赣榆区青口镇海瑞食品店）在淘宝网（网站）销售的、标称江苏省连云港市乐发海苔有限公司生产的寿司海苔，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。

重金属污染问题

山东省济南人民大润发商业有限公司销售的、来自济南科鼎水产养殖有限公司的爬虾，镉（以Cd计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

其他指标问题

北京京泰亦物美超市有限公司销售的标称北京俊麒麟商贸有限公司经销、黑龙江省黑河市鲍里斯经贸有限公司进口、甜蜜快车有限责任公司生产的开心牛奶油口味拉丝饼干、开心牛奶渣口味拉丝饼干和开心牛炼乳口味拉丝饼干（原产国：俄罗斯），经北京市产品质量监督检验院检验发现，其中酸价（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。北京俊麒麟商贸有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心复检后，维持初检结论。

通告显示，对抽检中发现的不合格产品，市场监管总局已责成相关省级市场监管部门依法予以查处。黑龙江、江苏、山东等省市场监管部门已督促食品生产企业、进口商查清产品流向，召回不合格产品，分析原因进行整改；北京、江苏、山东等省（市）市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；浙江省市场监管部门已督促网络食品交易平台依法采取风险控制措施。以上省级市场监管部门应按规定的时限和要求，将采取的风险防控措施和核查处置情况，及时向市场监管总局报告并向社会公布。