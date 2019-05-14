我国职业病防治取得积极进展 将针对尘肺病开展攻坚行动

■职业病防治工作重点，一是防尘，二是防毒，三是防噪，四是防辐射

■去年，全国一半以上省份调整工伤保险相关待遇，将疗效可靠的尘肺病治疗药品纳入药品目录

人民网北京5月13日电 （记者王君平）国新办13日举行政策例行吹风会，介绍我国职业病防治形势与对策有关情况。国家卫健委副主任李斌表示，我国将组织开展尘肺病防治攻坚行动。

截至2018年底，全国累计报告职业病97万余例。其中，约90%是职业性尘肺病（87万余例），主要分布在采矿业，并呈现年轻化趋势。职业病防治的工作重点，一是防尘，预防尘肺病。二是防毒，防治职业中毒，避免接触一些有毒有害物质所造成的职业性疾病。三是防噪，防治噪声所导致的失聪、听力的损害。四是防辐射，控制和减少辐射造成的伤害。

开展尘肺病防治攻坚行动，将加强矿山、冶金、建材和建筑行业执法监督的力度，按照相关的标准来严格控制这些危害因素的浓度和强度，通过源头治理来有效减轻职业病危害。同时还要进一步加大救治力度，提高诊断能力，有效救治职业病病人。

全国现有职业病防治专业技术人员4.2万人，职业健康检查机构3302家，职业病诊断机构544家。“经培训合格的职业病诊断医师有9700多人，远远不够。职业病防治牵涉到千家万户，是一个系统工程，需要全社会共同关注。”国家卫健委职业健康司司长吴宗之介绍。

解决职业病诊断难的问题，国家卫健委主要从三方面入手：

一是强化用人单位主体责任，进一步优化职业病诊断程序，方便劳动者进行职业病诊断。二是加强职业病诊断机构建设。确保每个地市有一家职业病诊断机构，每个县、区有一家职业健康检查机构，实现地、市级职业病诊断机构和县级职业健康检查机构的全覆盖。三是提升职业病诊断鉴定能力。加大对从事职业病诊断与鉴定相关工作人员的法律法规和专业技术培训力度，强化质量控制，不断提高服务能力，充分发挥国家尘肺病诊疗专家委员会作用，进一步提高尘肺病诊疗技术水平。

截至2018年底，全国工伤保险参保人数2.39亿人，其中农民工参保人数超过8000万。据不完全统计，从2014年到2018年，工伤保险累计保障40多万人次，全额报销了医疗救治费用和住院医疗费用。人社部工伤保险司司长郑玄波介绍，去年，全国有一半以上的省份调整了工伤保险相关待遇，将疗效可靠的尘肺病治疗药品纳入工伤保险药品目录，有效维护尘肺病职工的用药权益。

据悉，国家卫健委正在积极会同相关部门，坚持分类救治原则，研究运用工伤保险、医疗救助等手段，进一步完善保障政策。

《 人民日报 》（ 2019年05月14日 02 版）