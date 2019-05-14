医疗器械监督管理条例修订、化妆品卫生监督条例修订列入2019年国务院立法计划
5月11日，国务院办公厅印发《国务院2019年立法工作计划》（以下简称《计划》），明确2019年立法项目包括拟提请全国人大常委会审议的法律案13件，拟制定、修订的行政法规42件，以及拟完成的其他立法项目。其中，拟制定、修订的行政法规中，包括食品安全法实施条例（修订）、医疗器械监督管理条例（修订）、化妆品卫生监督条例（修订）等。
《计划》明确，围绕提高保障和改善民生水平，提请全国人大常委会修订食品安全法实施条例、医疗器械监督管理条例、化妆品卫生监督条例等。
《计划》指出，国务院各部门要高度重视立法工作计划的贯彻执行，加强组织领导、完善工作机制、精细流程管理、强化责任落实、加快工作进度，按规定做好向社会公布征求意见工作，并及时上报送审稿及立法法、行政法规制定程序条例等规定的有关材料，为法规审查、审批等工作留出合理时间。向国务院报送送审稿前，起草部门应当与司法部做好沟通。（据中国政府网）
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