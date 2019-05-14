刚果（金）埃博拉疫情持续蔓延

根据世界卫生组织日前最新发布的统计数据，去年8月在刚果（金）东部暴发的埃博拉疫情已经造成1045人死亡，累计病例1572例。疫区动荡的局势给国际社会在当地的防疫救治工作带来困难。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克·瑞安近日在日内瓦表示，安全局势恶化正在阻碍疫情控制工作。目前刚果（金）反对派与中央政府不断发生武装冲突，自今年1月共发生119起袭击，其中42起针对卫生医疗设施，有85名医护人员死伤。预计疫情将出现持续、强烈的传播。他说，虽然疫情一度得到控制，但武装冲突总是打断世卫组织的努力，造成疫情反复。

今年4月，当地冲突升级，据刚果（金）政府称，有6万多人流离失所，许多人前往临近乌干达的边境地区避难。但由于饮水食物和卫生基础设施缺乏，这意味着当地疫情集中传播的可能性很高。一些人可能非法越境进入乌干达，增加了埃博拉向邻国传播的风险，因为非法入境没有像在官方边境口岸那样需要接受筛查，入境者也会避免与官方接触。

埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的一种出血性传染病，主要通过接触病患或感染动物的血液、体液、分泌物和排泄物等感染，临床表现主要为发热、出血和多脏器损害，死亡率高达50%至90%。

2018年8月1日，刚果（金）宣布暴发40年来的第十次埃博拉疫情。疫情集中在该国东部基伍省的贝尼市，之后蔓延到邻近地区。世卫组织曾表示，因为一种新的疫苗，疫情有望得到控制。但此后遏制疫情的努力因为地区冲突和当地社区内部不愿接受预防措施和安全埋葬方式而遭遇困难。

世卫组织表示，虽然刚果（金）埃博拉病毒感染人数有所上升，但目前疫情尚未构成国际关注的突发公共卫生事件。尽管如此，疫情防控仍需各方加倍努力。世卫组织建议，各方应加倍努力尽早发现病例，确定并跟进所有与病例有接触的人员，确保对所有接触人员及相关人员进行最高级别的疫苗接种。突发事件委员会强调，针对刚果（金）埃博拉疫情重灾区——北基伍省及伊图里省近期感染病例人数增加的情况，应采取特别干预措施。世卫组织一直呼吁刚果（金）和邻国就埃博拉疫情防控加强跨境合作，但目前仍不建议对刚果（金）采取国际旅行或贸易限制措施。

（本报约翰内斯堡5月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月14日 17 版）