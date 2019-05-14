教你一招！爆款岩烧乳酪10分钟搞掂
钟宏连、黄紫玮
岩烧乳酪
将糖、牛奶、无盐黄油、面粉一起煮成浓稠的液体。
趁热将牛奶、芝士片、面粉等混合物浇在吐司上。
撒上杏仁片。
以上火210℃烤7~8分钟。
文、图/广州日报全媒体记者钟宏连、黄紫玮
早餐经常吃吐司，想不想换个花样品尝？今天教大家做目前非常流行的一款街头小吃岩烧乳酪。它入口柔软细腻、奶香四溢，无论是大人还是小孩都无法抵挡它的诱惑。最重要的是，这款人气甜品做法简单、容易上手，在家只需10分钟就能美滋滋地品尝。“烘焙小白”从此无需上街排队买岩烧乳酪,果断在家自己做。
材料
吐司厚片6片
芝士片6片
无盐黄油70克
牛奶120克
面粉 适量
糖 100克
杏仁片适量
做法
1.将糖、牛奶、无盐黄油、面粉一起煮成浓稠的液体，然后趁热将芝士片放进去，搅拌至完全融化。
2.在烤盘上铺好锡纸，将吐司置于其上，趁热将步骤1的液体浇在吐司上，然后撒上杏仁片。
3.烤箱预热至210℃，烘烤过程只用上火。
4.将烤盘放进烤箱，以上火210℃烤7~8分钟，直到吐司表面呈金黄色即可。
贴士
1.在吐司烘烤的过程中，最好将烤盘拿出来，转换一下角度，这样上色会更均匀。
2.吐司种类可根据个人喜好选择，本次选用的是全麦无边吐司。
3.如果不喜欢面粉，可以改用奶油。
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