江西严打10种违规行为
近日，江西省卫生健康委、网信办、发改委等8部门联合印发了《江西省医疗乱象专项整治行动实施方案》。《方案》要求，将通过开展医疗乱象专项整治行动，打击违法违规行为，探索建立医疗机构监管长效机制，进一步营造良好就医环境。
该省提出，严厉打击10种行为：医师出租、出借、转让《医师执业证书》；无证行医；医疗机构买卖、转让、租借《医疗机构执业许可证》或《医师执业证书》；超出登记范围开展诊疗活动；使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作；出具虚假医学证明文件；制售假药；以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品；以虚假诊断、夸大病情或疗效、利用医托等方式，欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费；非法获取和买卖器官、角膜等人体组织器官等。重点盯紧“四类技术”：违规开展免疫细胞治疗技术等禁止类技术、违规开展限制类技术、违规开展干细胞临床研究和治疗、违规开展移植技术（如违规获取或开展角膜移植、违规开展肝肾心肺等大器官移植）。此外，该省还将重点检查“通过虚假宣传、以体检等名目诱导、骗取参保人员，尤其是贫困人口住院”等5项违规行为。（记者徐雅金）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn