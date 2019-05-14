胶质瘤干细胞新“对手”被发现
近日，南京医科大学第一附属医院王慧博教授团队研究发现，一种名为WP1130的特异性小分子抑制剂对胶质瘤干细胞具有高效抑制作用。该研究为临床治疗脑胶质瘤提供了新的策略。相关论文已在国际医学综合期刊《临床研究杂志》上在线发表。该杂志为此项研究专门配发了特约评论文章，该期刊出版的当月文摘也将这一研究工作作为重点推荐。
据介绍，在一定条件下，干细胞可以分化成多种功能细胞，具有再生各种组织器官和人体的潜在功能。然而也有一类“坏”干细胞——肿瘤干细胞，它们是导致肿瘤的最原始的细胞。胶质母细胞瘤是中枢神经系统最常见且最难治愈的原发性恶性肿瘤。一种名为ALDH1A3的蛋白则是胶质瘤干细胞背后的“黑手”，该蛋白活跃度越高，胶质瘤干细胞越具备侵袭性、耐药性，更容易成长为胶质瘤。
王慧博教授团队研究证实，一种名为USP9X的酶，能够与ALDH1A3蛋白结合，进而使肿瘤干细胞保持这些继续作恶的特性。课题组发现，USP9X的特异性小分子抑制剂WP1130，能够高效地抑制ALDH1A3的去泛素化作用，最终使胶质瘤干细胞失去继续作恶的能力。
该研究揭示了胶质瘤干细胞从“种子”变成“恶果”的一种全新的机制，也评估了WP1130作为针对此种肿瘤的新型分子靶向药物的疗效和安全性，为临床治疗脑胶质瘤提供了新视角。（通讯员蔡心轶 记者程守勤）
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