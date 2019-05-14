湖南推行电子健康卡提供医疗健康一体化服务 

记者从湖南省卫健委获悉，2019年湖南省全面推行电子健康卡的使用，二级以上公立医疗机构将实现电子健康卡全流程、全业务应用，实现网上预约、门诊挂号、接诊、取药、结算等应用，实现居民看病就医、经费结算、全程健康管理“一卡通”。

据湖南省卫健委介绍，以往每家医院都自行发放诊疗卡，形成“一院一卡、各自为政”的局面，各家医院的检查结果、病历信息不能共享、互认，给群众就医带来了麻烦。目前湖南省开发了“湖南省居民健康卡”官方微信公众号，接受城乡居民在线申领电子健康卡，可以实现公立医疗卫生机构之间健康档案、电子病历和检查检验结果共享调阅，方便群众就医。到目前为止，有中南大学湘雅医院、中南大学湘雅三医院、湖南省人民医院、湖南省肿瘤医院、湖南省妇幼保健院、湖南省脑科医院、湖南省儿童医院等可以使用电子健康卡接受诊疗业务。

据悉，湖南省将积极探索电子健康卡、社保卡、医保卡、市民卡、电子银行账户、商保账户等“多卡合一”的协同整合应用新模式，促进电子健康卡与医疗保障、药品流通、金融支付等其他公共服务卡的整合应用，积极探索电子健康卡在第三方支付平台的应用，为广大居民提供便捷的医疗健康一体化服务。（记者帅才）