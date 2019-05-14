工伤保险参保人数已达2.39亿

记者从5月13日在京召开的国务院政策例行吹风会上获悉，截至2018年年底，全国工伤保险参保人数已达2.39亿人，其中农民工参保人数超过了8000万。

人社部工伤保险司司长郑玄波介绍，已开展“平安计划”和“同舟计划”等专项行动，将煤矿等高风险行业和建筑业、铁路、公路等农民工用工较为集中的工程建设项目，纳入工伤保险保障范围。

此外，目前已将疗效可靠的尘肺病治疗药品，如矽肺宁等纳入了工伤保险药品目录范围，有效维护尘肺病职工的用药权益。在职业病诊断机构做出诊断鉴定后，工伤保险经办机构及时对职业病病人开展工伤认定、劳动能力鉴定，并按照相关标准给付工伤保险待遇。（记者张磊）