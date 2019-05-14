农村贫困人口大病救治增加4个病种

近日，国家卫生健康委联合民政部、国务院扶贫办和国家医保局共同印发《关于做好2019年农村贫困人口大病专项救治工作的通知》。《通知》提出进一步扩大救治病种范围，救治病种从专项救治工作开始时的9个逐步增加至25个。今年新增病种4个，分别是耐多药结核病、脑卒中、慢性阻塞性肺气肿和艾滋病机会感染。

《通知》要求，提升专项救治医疗服务能力和质量水平，完善定点医疗服务体系，加强医疗质量管理，积极推进临床路径管理，根据国家卫生健康委印发的有关病种诊疗规范、临床路径、技术操作规程等，制订具体的临床路径和诊疗管理方案。

《通知》提出，要科学控制医疗费用不合理增长。在保障医疗质量安全的前提下，优先选择基本医保目录内安全有效、经济适宜的诊疗技术和药品、耗材等；积极贯彻全面推进城乡基本医保制度整合要求，大病保险要加大倾斜支持力度，对特殊困难的救治对象进一步实施倾斜救助，有条件的地方要实行省域内“先诊疗、后付费”。

《通知》要求，对2019年新增病种和新发病患者，要尽快摸清底数，实行建档管理，做到“发现一例，建档一例，治愈一例，销号一例”。（记者于梦非）