辟谣：隔夜茶真的致癌吗？
茶的发现和利用已有数千年的历史了，据考证，有文字记载的茶事已有两千多年的历史。唐代陆羽所著的《茶经》，更是我国乃至世界上现存最早、最完整、最全面的茶学专著，被誉为“茶叶百科全书”。现如今茶的“足迹”已经遍布世界各地，成为一种广受欢迎的绿色饮品。那么有人说喝隔夜茶会致癌，这是真的吗？
隔夜茶一般是指茶叶浸泡超过12小时以上，或者是搁置了一晚上的茶。有些人说喝隔夜茶会致癌的主要原因是隔夜茶会产生一种强烈的致癌物：亚硝胺。
亚硝胺是重要的化学致癌物之一，也是四大食品污染物之一。食物、化妆品、啤酒、香烟中都含有亚硝胺。特别是在烟熏食品中，含有大量的亚硝胺类物质，当熏腊食品与酒共同摄入时，亚硝胺对人体健康的危害还会成倍增加。
生成亚硝胺的基础物质亚硝酸盐、硝酸盐和胺类在食物中是普遍存在的，例如蔬菜中亚硝酸盐的平均含量大约为4mg/kg，肉类约为3mg/kg，蛋类约为5mg/kg等等。
在人们日常膳食中，绝大部分的亚硝酸盐在人体内像“过客”一样随尿液排出体外，只有在特定条件下才会转化成亚硝胺。所以，通常条件下膳食中的亚硝酸盐不会对人体健康造成危害，只有过量摄取，且身体内缺乏维生素C的情况下，才能对人体造成危害。茶叶本身富含维生素C和茶多酚，反而成为了合成亚硝胺的天然抑制剂。
因此隔夜茶致癌是没有科学依据的。但是从营养和卫生的角度来讲，隔夜茶中的诸多营养物质均有流失，而且微生物含量会上升。如果在某些情况下发生变质，还会因个人的身体情况造成潜在性伤害。
（据新华网科普中国-科学原理一点通报道）
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