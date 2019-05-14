受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 何计国

海鲜大礼包、水果礼盒、牛排套餐……如今，越来越多的生鲜礼盒出现在我们生活中。不管是送礼探望病人，还是单位发福利，生鲜礼盒似乎都是个不错的选择。然而，在很多人眼中，这些包装精美的生鲜礼盒却成了“鸡肋”。

刘女士告诉《生命时报》记者，前一段时间单位发福利，自己下单到货后发现，礼盒里大部分海鲜已经腐败变质，只能扔了，很多同事也遇到了相同情况。记者在电商网站搜索“生鲜-水果”时，发现在好评率高达97%以上的店铺中，不少人都在评论中表示“车厘子开裂，有坏果”“草莓不新鲜，有酒味”“买的火龙果有发霉现象”等。记者在搜索“生鲜-水产”时，也有不少消费者评论“冷冻产品中没有放置冰袋，担心品质”“大闸蟹分量不足，而且死了几只”等。通过微信商城购买水果礼盒的王女士表示，猕猴桃都因为太软而流汁了，吃起来味道怪怪的，最后挑挑拣拣，就没有几个能吃的了。

生鲜礼盒为啥容易出问题？中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授何计国告诉记者：第一，源头没有控制好。很多商家声称，为了保证新鲜，水果直接采摘后就运送。其实，采收对水果有一定刺激，刚采收后的水果呼吸很活跃，如果直接装箱，温度会很快上升，反而不易保存。对于水产品而言，有些打捞起来就可能已经严重受伤，有些可能在后续冲洗和存养过程中，由于不适应而死亡。第二，没有做好冷链。目前经营生鲜的网店，大多通过冷冻包装、快递投送方式，把货品送到消费者手中。如果配送时间较长，在运输过程中冰袋融化，或者食物腐败，最终到消费者手里就变成了质量参差不齐的商品。另外，在运输过程中，礼盒内部可能会存在磕碰现象，从而导致内部食物破损。第三，收货后未能及时处理。如果生鲜礼盒送到家后，消费者没有及时打开处理，破损的水果腐烂进程会加快。随着冰袋融化，泡沫箱内温度逐渐升高，水产中细菌也会不断繁殖，导致腐败变质。

专家呼吁，相关企业要从源头抓起，比如，水果应先预冷再装箱或装箱预冷后再密封。预冷操作是指将水果从初始温度迅速降至所需的冷藏温度（0℃~15℃）的过程，这个过程可以迅速降低果蔬温度，抑制果蔬采后旺盛的呼吸并减缓其新陈代谢活动，降低采后出现失重、萎蔫等情况，提高自身对机械伤害的抵抗作用以保持果蔬的鲜度。同时严格控制冷链，确保消费者收到安全新鲜的生鲜食物。对于消费者来说，无论购买水果还是海鲜礼盒，建议选择大品牌，拿到礼盒后，第一时间拆开，如果有腐烂变质或与宣传不符的，要拍照并第一时间反馈给商家。▲