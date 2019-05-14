湖北读者冯女士问：我家宝宝1岁了，听说鱼虾、海鲜、鸡蛋等食物容易导致过敏，辅食中一直不敢添加。请问这种说法科学吗？有没有可替代的食物？

广西营养学会理事方志峰、中国注册营养师李园园解答：这属于婴幼儿辅食添加的一个常见误区。研究证实，在婴儿满4月龄前过早添加辅食，会增加食物过敏风险。但到了该添加辅食时，延迟添加易过敏的食物（如鸡蛋、鱼、海鲜、坚果、豆类、小麦等），并不能预防婴幼儿食物过敏，并且可能增加食物过敏风险。

现在，宝宝的辅食添加已经不再过分强调“顺序”，而是建议从富含铁的泥糊状食物开始添加，例如米粉糊、肝泥、红肉泥、蛋黄泥等，逐一尝试，慢慢扩展到多样化的饮食。只要营养好、保证安全、符合宝宝的咀嚼特性、质地形状适宜的食物都可以。这样做，既能防止宝宝挑食，还有利于均衡营养。

海鲜或豆制品是丰富的蛋白质来源，为了预防过敏而刻意不给宝宝吃鱼虾海产、鸡蛋、豆腐等食物的做法，不仅可能导致宝宝营养不均衡，也很可能因为错过了他们口味的敏感期，而导致将来排斥这类食物。需要提醒的是，给宝宝添加辅食时，每次只能尝试一种新食材，少量尝试，观察2~3天，没有过敏等不适后就可以放心吃了。▲