美研究称服刑未显著降低出狱后犯罪率
根据英国《自然·人类行为》杂志13日在线发表的一项研究，科学家针对美国密歇根逾10万起犯罪数据做出的分析显示，入狱服刑或不会显著降低未来的暴力犯罪率。
刑事定罪后判处罪犯入狱的一个常见动机，是认为服刑可以阻止未来的暴力犯罪。从理论上说，通过服刑消除罪犯实施犯罪的机会，让其改过自新或者打消未来实施犯罪的念头，这些都是有可能的。但是，通过入狱服刑来实现这些目标的有效性一直存在相当大的争议，尤其是考虑到监禁所带来的高昂的社会成本和财务成本。
鉴于此，美国加州大学伯克利分校研究人员戴维·哈丁及同事，此次比较了美国密歇根被判入狱和被判缓刑的罪犯的暴力犯罪率。他们分析了逾10万起重罪定罪案件的数据，在这些案件中，被告被随机分配给各个法官，而被告的罪行可能适用入狱，也可能适用缓刑。研究团队发现，将监禁期间无能力犯罪的情况考虑在内，曾入狱服刑的人在被判决后5年内再次被逮捕/定罪的概率有轻微的下降。但是，研究也表明，与被判缓刑相比，被判入狱对释放后因暴力犯罪再次被捕或定罪的影响并不明显。
研究人员总结表示，服刑可以阻止罪犯在监禁期间犯罪，但是似乎不会影响他们出狱后的犯罪。（记者张梦然）
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