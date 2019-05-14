薯类吃不对，加重便秘

红薯、紫薯、土豆等薯类在我们餐桌上的出镜率很高，它们味美价廉、营养丰富，俘获了不少人的胃。大量研究显示，每天适当吃一些薯类，可降低便秘风险。不过，提醒大家，以下几种吃法不仅起不到通便效果，还可能适得其反，加重便秘。

错误1.生吃。有的地方时兴直接生吃薯类，认为这样能够充分吸收其中的营养，润肠通便效果更好。事实上，生薯类中的淀粉很难消化，会加重胃肠负担。对于消化功能弱的老人、小孩以及一些有消化道炎症的人来说，甚至引起便秘。薯类中还有一种类似氧化酶的物质，生吃会引起腹胀、腹泻甚至呕吐。此外，有些薯类含有毒物质，比如木薯，生吃会导致中毒。

错误2.带皮吃。薯类的外皮中含有较多碱性物质，食用过多会引起胃肠不适，加重便秘。有褐色和黑色斑点的红薯是受了黑斑病菌的感染，能够产生番薯酮和番薯酮醇，如果连皮一起吃，这些物质会损害肝脏，引起中毒。因此，无论是蒸煮还是烤薯类，都建议去皮再吃。

错误3.吃过量。薯类中膳食纤维含量较高，过量食用，会产生胀气、泛酸等不适反应。尤其是老人和小孩，食物中不溶性纤维含量太高，反而容易加重便秘。中国营养学会推荐，薯类摄入量为每人每天50~100克。

错误4.采用不健康的烹饪方式。薯类本身非常健康，其膳食纤维含量高，矿物质和维生素含量丰富，饱腹感强，有助控制体重、维持肠道健康、预防结肠癌。但有些烹饪方式做出来的薯类食品高油高糖，最典型的是油炸薯片薯条、拔丝红薯、拔丝土豆等。大量研究显示，油炸的薯条薯片或者高糖的拔丝薯类不仅对控制体重、预防便秘没有帮助，过多食用还会增加超重和肥胖的发生风险。▲