亲戚间为何不能输血
北京读者张女士问：最近看到一个说法，亲人间不建议直接输血，为什么？电视里不是常演亲属给病人献血吗？
首都医科大学宣武医院输血科技师高岩解答：影视作品中的亲人互助献血镜头基本都是编的，现实生活中其实完全相反。2008年3月，全国范围内叫停了互助献血，从某种意义上讲，它在一定程度上降低了给血亲直接输血的隐患。因为血亲间输血容易引发一系列免疫性疾病，其中包括极为凶险的输血相关性移植物抗宿主病（TA-GVHD）。正常情况下，TA-GVHD的人群发病率仅为0.1%~1%，但血缘关系越近，发生率越高。在美国，输血患者极少发生这种问题，而日本发生率比较高，这可能与日本人存在高度同源基因有关。我国移植物抗宿主病的发生率没有准确的统计数据，估计在万分之一，相比于非直系亲属献血，这种病在一级亲属（包括父母、兄弟姐妹和子女）中的发病率高会增至10~20倍。更重要的是，这种病起病突然，进展迅速，病情严重，有时医生甚至还来不及做出诊断，且由于目前尚未发现有效疗法，一旦发生，死亡率高达90%。因此，为了避免发病，应尽量避免血亲之间的直接输血。▲
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