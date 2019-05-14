中风急症药，不可长期吃

安脑丸是一种常见药，也是中风后的急症用药。该药主要用于治疗高热神昏、烦躁谵语、抽搐惊厥、中风窍闭、头痛眩晕，亦用于高血压及一切急性炎症伴有的高热不退、神志昏迷等。安脑丸的主要成分包括人工牛黄、猪胆汁粉、朱砂、冰片、水牛角浓缩粉、珍珠、黄芩、黄连、栀子、雄黄、郁金、石膏、珍珠母、薄荷脑。作为常用药，安脑丸主要发挥的就是清热解毒、醒脑安神、豁痰开窍、镇惊熄风的功效。但作为中风后急症用药，因其成分中含有雄黄和朱砂，患者切不可长期服用，否则可能造成重金属中毒。

安脑丸中的朱砂，主要成分为硫化汞，具有清心镇静、安神解毒之功效，用于治疗心悸失眠多梦、癫痫小儿惊风、疮疡肿毒等，可研末0.3~1克，入丸散内服，也可外用。要提醒的是，长期口服朱砂制剂会引起慢性汞中毒，损害中枢神经、肾脏、消化道等。汞进入机体后，约70%会蓄积在肾脏，久了会造成蓄积中毒，引起少尿、尿闭、尿毒症等。血汞则可透过血脑屏障，损伤中枢神经系统，导致神经衰弱症，患者会有心神不安、口中有金属味、牙龈肿胀、食欲不振、腹痛腹泻、汞毒性手足震颤以及肝肾功能损害、性机能减退等症状。

安脑丸中的雄黄，主要成分为二硫化二砷，具有解毒杀虫、燥湿祛痰、截疟之功效，常用于治疗痈肿疔疮、蛇虫咬伤、惊痫、疟疾等。用法也包括内服外用两种，内服可将0.05~0.1克入丸散用，外用则适量熏涂患处。雄黄中的二硫化二砷遇热易氧化为三氧化二砷（砒霜），导致毒性急剧增加。而且，药用雄黄本身也含有1%左右的三氧化二砷，久服易砷中毒。砷中毒会损伤神经、血管，并引起肝、肾、脾及心肌等实质器官的脂肪变性和坏死，另外，慢性砷中毒患者更容易患皮肤恶性肿瘤。

这里要同时提醒：市面上常见的含朱砂和雄黄的中成药都不宜久服，如安宫牛黄丸（散）、紫金锭、柏子养心丸、再造丸、二十五味珊瑚丸、天王补心丸、牛黄至宝丸、牛黄清心丸、牛黄解毒丸（片）等。这类药的服用原则都是“中病则止”，即病好就停用，否则会造成药源性的损害。▲