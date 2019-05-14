看中医前四类食物要忌口

不少人都知道，看西医讲究很多，比如有些检查需要空腹，有的则需要憋尿等。而看中医，很多人就随意多了，认为只要号号脉，就能把自己的病情“摸”的八九不离十了，因而就诊前饮食“百无禁忌”，这是一个认知误区。

中医诊病自成体系，包括望、闻、问、切四方面。望，指观察患者的神、色、形、态；闻，指听其声音，嗅其气味；问，指询问患者的现病史和既往史等；切，则指通过切脉而了解其体质虚实，病情深浅，病在何脏腑等。四诊合参，对其矛盾之处和假象有所取舍，作为整体辨证和精准遣药的依据，才能药到病除。这就需要患者在就诊前有所准备，尤其饮食方面要避免摄入以下4类食物，以免干扰医生对四诊信息的判断。

1.气味浓烈的食物。看诊中，消化不良的患者常可闻到其口气臭秽、酸腐；老慢支、支气管扩张的患者常有明显的痰腥气味等。气味浓烈的食物有葱、蒜、柑橘类水果、口香糖、香烟等，食后可遮盖自身气味而影响医生的判断。

2.容易使舌苔染色的食物。舌质、舌苔是中医“窥探”人体体质寒热虚实及五脏六腑病情变化的一面“小镜子”，舌红、苔黄腻通常是湿热体质的常见舌象表现，如患者不慎摄入让舌苔黄染的食物，会干扰医生读取舌象信息。故患者就诊前不要进食容易染舌苔的食物，如山楂、草莓、枇杷、芒果、柑橘、牛奶、豆浆、核桃、花生、瓜子、杏仁、乌梅、杨梅、橄榄、糖果等，以免让“小镜子”谎报“军情”。

3.兴奋刺激性食物。兴奋性饮料（咖啡、红牛、浓茶）可使患者的神色、形态较日常状态发生改变，个别人饮用后甚至出现精神亢奋等现象；食用辣椒等刺激性食物则使人气血运行加快，舌质偏红，脸红出汗，脉搏加快。

4.冰冻饮品。中医认为，冰冻饮料为寒凉生冷之物，饮用后容易使人血管收缩，出现血脉凝滞，从而使脉象发生变化，干扰医生对患者脉诊内容的判断。因此，看中医前不可喝冰冻饮品，即便日常也不要多吃冷饮，以免伤了脾胃。▲