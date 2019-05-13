“长寿果”核桃有这四大功效 长期适量食用效果最佳

核桃是生活中常见的一种坚果食品，众所周知，核桃的营养价值非常高，中医甚至把核桃称为“长寿果”。另外，作为补脑佳品，核桃对小孩智力发育和胎儿发育都有很大的帮助。那么，核桃到底对人体有哪些好处呢？怎么吃才能发挥出核桃的营养价值呢？

首先，核桃的首要功效就是补脑健脑，这也是核桃最为人所知的一大好处。据央广网报道，一方面，核桃仁的脂肪含量很高，可利用其提取核桃油，这种核桃油包含亚麻酸和亚油酸等不饱和脂肪酸，其中α-亚麻酸是DHA的前体，可以间接补充DHA（一般认为，DHA与人类大脑发育相关）。另一方面，核桃中的蛋白含量高达14%—17%，包括4种蛋白质，分别是谷蛋白、球蛋白、清蛋白和醇溶谷蛋白，且含有18种氨基酸，包含人体所需的8种必需氨基酸。此外，核桃中还含有丰富的锌，对人体智力的生长发育具有重要作用。

其次，除了补脑健脑，吃核桃对人的心脏也有一定好处。宾夕法尼亚州斯克兰顿大学的一项研究显示，核桃中含有的高质量抗氧化剂能很好的保护心脏机能健康，并预防心脏功能疾病。另外，华龙网也指出，核桃中丰富的磷脂，可以帮助人们改善心脏功能。

再次，核桃含有的多种维生素能帮助保持人体皮肤活性，延缓衰老。央广网介绍，核桃中的维生素B和维生素E可防止细胞老化、增强记忆力和延缓衰老。

最后，核桃还能帮助人们解决便秘、咳嗽等问题。华龙网提到，核桃具有通润血脉，清肺化痰，养胃补肾的功效，对便秘也是很有好处的，同时还具有止咳的作用。

尽管核桃的好处很多，但是食用核桃的时候千万不能暴食过量，要有循序渐进的过程，要想发挥核桃的功效，最好能适量、长期食用。具体来说，每天服用核桃仁的重量应在40克左右，大约相当于四五个核桃。华龙网指出，食用核桃适量的原则，这是因为核桃内含有大量的油脂，具有很高的热量，如果过多食用又不能被充分利用的话，就会被人体做为胆固醇储存起来，不利于身体健康。（肖雨）

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。