脾虚、失眠、健忘......桂圆或是你的“滋补良药”
桂圆是深受大家喜爱的一种水果，不仅味道甜美，其营养价值也非常高，在不少美食、药方中都经常能看到桂圆的身影。那么，桂圆到底有哪些功效呢？怎么吃桂圆才最营养呢？
桂圆营养丰富，益处多多，其滋补功效被人们熟知。据华龙网报道，中医认为桂圆味甘、性温、无毒，不仅能补心安神、益脾开胃，还能润肤美容。如果想要通过食用桂圆达到滋补效果，可以尝试新华报业网提出的4种简易做法：
１. 每晚睡前口嚼10个桂圆，可起到养心安神的效果。
２. 每天早晨用龙眼10枚取肉，煮荷包蛋2个，加适量白糖空腹吃，可以补脾养心，生血益气。
３. 把20克桂圆肉放进300毫升的沸水浸泡约5分钟后食肉喝汤，可帮助人们补血醒神，是经常熬夜、快节奏生活等人士提神的首选。
４. 把30克桂圆肉放进500毫升水中煮沸约10分钟，加2个鸡蛋，稍煮片刻食用，可以护肤养颜、抗衰老、增强人体免疫力调节功能，这种方法尤其适用于女士。
此外，桂圆还对不同病症有一定的治疗作用。华龙网刊文称，桂圆对短气、心悸、失眠、健忘、神经衰弱及病后产后身体衰弱、肠风下血、脾虚泄泻、产后水肿等身体不适有一定的改善和治疗作用。
值得注意的是，对于有治疗需求的人们来说，食用桂圆的方法也有所不同。比如，金羊网提到，对于缺铁性贫血、气血不足的病人来说，可以饮用龙枣补血茶。具体做法是提前准备龙眼肉10克、大枣2枚、枸杞10克和适量的水，然后将红枣洗净去核和龙眼肉、枸杞一起剁细，放入杯中加开水冲泡即可饮用。
金羊网还报道称，龙眼合苓粥则更适合心脾两虚的失眠患者及脾虚食欲不振的病人食用。其材料及做法为：龙眼肉50克，粳米100克，百合20克，茯苓10克，把原料放入适量水中进行煲粥食用即可。（宋博文）
本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。
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