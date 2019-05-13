头痛头晕没力气 回笼觉为何越睡越累？
每逢春夏，人们容易犯困。不少人在早上起床之后困意十足，还想继续“赖”在床上多睡一会儿，这个过程被称为“回笼觉”。对不少人来说，在节假日或者周末早晨，睡上一个回笼觉不仅是一种享受，而且还能补充体力。但也有很多人发现，睡了回笼觉，醒来后却感觉更累了，甚至还可能会出现头疼的情况。回笼觉为什么会越睡越累？早上起床怎样才能从睡眠中清醒？日常生活中，我们应该如何获得高质量的睡眠呢？
据人民网黑龙江频道报道，有时睡完回笼觉起床后会感觉到很累，甚至出现头晕、头疼的情况，这主要是因为睡眠时间过长所致，也就是睡多了，所以影响到了人的精神和体力。在睡眠时，血液循环减慢，养分和氧气对脑的供应大为减少。睡眠过长，脑细胞就得不到足够的氧气和养分，因而活动能力减弱；睡眠过多，又使肌肉、筋络组织的活动减少，肌肉从血液得到的氧气和养分也少，所以就变得松弛无力，自然就感到疲倦。此外，过长时间的睡眠易使血管收缩过度，拉扯神经末梢，进而引发头痛，这是大脑制止睡眠进一步进行的方式，也是导致睡多了头痛的主要原因。
为了避免睡回笼觉带来的头疼乏力，不少人希望能够在早起后尽快摆脱困意。《广州日报》介绍了一种方法，即“三个‘一分钟’”，能够帮助人们从睡眠状态中恢复。报道称，专家指出，“三个‘一分钟’”，即人醒来后在床上躺一分钟，起床之后在床头靠一分钟，起床后双腿下垂等一分钟，是可以令人迅速从睡眠中清醒的比较好的做法。
尽管“三个‘一分钟’”是一种有效的方法，但拥有好的睡眠才能真正有益于身体健康。据北方网介绍，好的睡眠有三个标准：入睡快，深度强，起床后愿意马上起来。那么，为了获得较好的睡眠质量，我们应该怎么做呢？北方网报道称，可以有意识地营造一些氛围：
1.将卧室布置成浅暖色，居室温度保持在20～22摄氏度，湿度保持在40～60%RH之间。
2.有研究表明，薰衣草的味道有助于入睡。因此，不妨在睡前，用含有薰衣草的沐浴露洗一个热水澡，或者是在枕边放置薰衣草香袋。
3.有人觉得房间越黑，越有利于睡眠。实际上，绝对的黑暗对睡眠是不利的，它会让我们失去方向感和位置感，甚至不知自己身在何处。因此，在房间里设置一盏1～3瓦的小夜灯，对保持好的睡眠非常有利。（杨宏伟）
本文由中国人民解放军总医院第一附属(304)医院八一大楼门诊部主任彭国球进行科学性把，目前其研究领域主要为健康养生类、临床医学类、心理医学类。
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