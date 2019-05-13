养肝护肝正当时 学好中医这十招肝好你也好

如今，正是养肝护肝的好时机，对于那些平时经常熬夜、抽烟、喝酒的人们来说，更应该好好把握这个机会。太原市中医医院防保科主任李国燕梳理了10种中医护肝的方法，希望能给大家一些帮助。

方法一

叩头

做法：全身直立，两手握空拳，两手指端轻叩头顶部。叩头时只能腕关节活动，不能肘关节大幅度伸屈运动。两手从前额向中向后轻叩，然后由后枕部向左右顶边缘部向前额往复循环地轻叩。叩的次数因人而定，一般自觉疲劳就停止。

解读：头为诸阳之会，人体十二经络之中的六条阳经在头面部均有分布，同时，足厥阴肝经向上经前额到达巅顶与督脉交会，足少阳胆经走行在头侧部，保健常用穴——百会穴，也位于头顶正中。因此，力道适中地叩击头部，能够鼓动肝胆经脉的气血运行，同时可振奋一身阳气。

方法二

梳头

做法：用木质梳子梳头，每天1次，每次3-5分钟。先顺着头发梳，将头发梳顺，接着逆向梳，然后再顺着梳。梳时用力要均匀适当，不要用力过猛，以防划破头皮。

解读：梳头不仅可刺激局部血液循环，还可刺激肝胆经的穴位，理肝气、益肝血。对于慢性肝病伴有偏头痛、眩晕、耳鸣等症状的患者，常叩头、梳头，尤为有效。

方法三

弯腰与扩胸

做法：两脚自然分开，两手叉腰，先左右侧弯30次，再前俯后仰30次，然后两臂左右扩胸数次。

解读：通过活动侧腰部的动作，可起到疏通肝胆经络气血的作用，扩胸运动通过充分舒展胸部，能帮助肺部吸入清气、吐出浊气，与腰部动作相配合，有利于肝胆之气的畅通。

方法四

击掌

做法：两手侧平举，手臂伸直，与身体呈90度直角，手指伸直分开，然后用力击掌。注意要用力，使得手掌发出声来，自觉疼痛。一般20次左右为度。

解读：以全息医学理念与中医经络理论为基础的手针疗法，认为人体的各个脏器组织都在双手掌部有其对应的反射点，通过击掌刺激双手掌，可以起到调节周身气血的作用。

方法五

浴手

做法：取习惯体位，排除杂念，心静神凝，耳不旁听，目不斜视，意守丹田，两手合掌由慢到快搓热。

解读：慢性肝病患者常常存在着肝气郁滞、瘀血阻络的情况，气滞血瘀导致阳气不能达四末，所以很多人会有手足不温、四肢怕凉的症状，通过击掌、浴手这样的动作，不仅可以调节全身气血运行，还可以改善手部血液循环，从而减轻手部的局部症状。

方法六

搓耳

做法：耳郭上有很多穴位，用双手的食指、中指与无名指3指，前后搓擦耳郭，刺激分布在耳郭上的各个穴位。次数多少视各人情况而定，一般20次左右。

解读：肝胆互为表里，慢性肝病患者常有肝胆湿热的表现，如胁肋胀痛、腹胀厌食、小便短赤等，刺激耳郭穴位，能够疏肝胆湿热。

方法七

搓面

做法：浴手时搓热的手平放在面部，两手中指分别由前额沿鼻两侧，向下至鼻两旁，反复揉搓，到面部发热为止。一般20次左右，然后闭目，用双手指尖揉按眼部及周围。

解读：头面部分布着众多穴位，如迎香穴（鼻翼外缘鼻唇沟中）、四白穴（目下一寸当眶下孔部位）等，用温热的手部揉搓面部，还可改善慢性肝病患者的消化道症状。肝开窍于目，因此眼睛的病变常常反映肝脏的情况。刺激眼周的穴位，改善眼部气血流通，也可以反作用于肝脏经脉，护肝养肝。

方法八

搓颈

做法：两手的食指、中指与无名指伸直靠拢，用力搓擦颈后部的风池（枕骨下方两侧凹陷处）、风府穴（颈部后发际正中直上1寸），力量由轻到重、直到发热，一般20次左右。

解读：按摩两穴位能够治疗头痛、眩晕、中风、颈项强痛等一切由肝风内动而产生的病症。

方法九

缩唇呼吸

做法：直立，两手叉腰，腹式呼吸，先吸气，停顿片刻，然后缩唇，不要用力，慢慢呼气，直到吐完为止，再深深吸一口气，反复数次至十余次。

解读：缩唇呼吸能够改善机体通气状态、锻炼呼吸肌。通过锻炼肺脏，也可以预防相关并发症的出现。

方法十

散步

做法：散步是指不拘形式、闲散、从容地踱步。

解读：肝脏健康，则四肢关节活动自如；肝脏损伤，筋脉受累，患者自然不能像健康人一样再参与高强度的运动锻炼，悠闲地散步是慢性肝病患者可以选择的科学、合理的活动方式。散步时气血随之环布周身，能够显著改善气血瘀滞的情况，同时，散步时沐浴阳光或举目远眺，能养肝明目、调畅情志。