福建省健康工程学会第一届第一次会员大会在福州召开
5月12日，筹备2年的福建省健康工程学会在福州正式成立，第一届第一次会员大会同期举行。
大会审议通过了《福建省健康工程学会第一届第一次会员大会议程》、《福建省健康工程学会章程》、《福建省健康工程学会选举办法》、《福建省健康工程学会会费标准与管理办法》。福建省科学技术协会组织人事部刘蓓宣读了福建省科学技术协会批准福建省健康工程学会筹备成立的批复函。
对学会的成立，福建省科学技术协会副主席史斌表示，学会应严格遵守国家的法律法规和有关政策，自觉接受省科协的业务领导、省民政局的监督管理，按照制定的章程和要求，团结和带领福建省广大健康事业工作者，积极主动的开展工作。
据了解，学会宗旨是团结和组织全省食物营养、特殊食品加工、预防保健、中医养生和自然疗法等领域科研、教学、生产、经营、服务等各方面科研工作者、经营管理者和相关人员，致力于大健康工程学术交流、学科发展、科普活动、人才培养和产业发展。履行服务政府、服务社会、服务行业和服务会员的职能。
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