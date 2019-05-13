2019年太原市城乡居民养老保险开始缴费

2019年太原市城乡居民养老保险缴费工作已在各社区陆续启动，符合参保条件的太原市城乡居民可在今年10月份前，到户籍所在地社区办理参保缴费手续。据介绍，今年的城乡居民养老保险缴费标准和缴费方式都有所变化。

5月10日上午，省城小店区师范街社区里，赶来办理养老保险的居民络绎不绝，社区工作人员详细地向居民讲解养老保险缴纳政策。

山西晚报记者在现场看到，太原市小店区税务局和太原市小店区城乡居民养老保险管理服务中心印制的《小店区城乡居民养老保险宣传资料》深受缴费居民欢迎。

材料显示，凡是年满16周岁（不含在校生），非国家机关事业单位工作人员及不属于职工养老保险制度覆盖范围内的太原市户籍人员，都可以在户籍地参加城乡居民养老保险。

参加城乡居民养老保险的居民按规定缴纳养老保险费，今年个人缴费标准分10个档次，分别为每年200元、300元、500元、700元、1000元、1500元、2000元、3000元、4000元、5000元。参保人可根据自身经济状况，自主选择一个缴费标准，按年度缴费，多缴多得。

除了个人缴费，政府对参保人个人缴费还给予缴费补贴，补贴标准为:缴200元补30元，300元补90元，500元补90元，700元补90元，1000元补100元，1500元补140元，2000元补180元，3000元补220元，4000元补260元，5000元补300元。

一、二级重度残疾人、低保户符合参保条件的人员，由各县区政府为其代缴最低标准的养老保险费；领证独生子女户、双女绝育户父母在个人缴费和政府补助的基础上，区政府每人每年再增加缴费补助20元。需要注意的是，政府对参保人的缴费补贴不冲抵个人缴费。

缴费方式的变化是，今年的城乡居民养老保险由税务部门统一征缴,并通过银行进行缴费代扣。由哪个银行代扣，缴费具体截止时间，各城区都有差异，居民可注意社区通知。

太原市小店区税务局与中国农业银行开发的缴费系统，可实现农业银行手机掌银APP缴费，第一年需要下载、注册等程序，但日后，居民可以少跑腿，坐在家里在手机上便可轻松缴纳社保。

尖草坪区的缴费方式是由国家税务总局太原市尖草坪区税务局统一征缴并通过银行进行缴费代扣。续保人员可按照缴费金额存入自己的社保卡或建设银行卡里。持缴费小票，将身份证正反面、社保卡(或银行卡)复印到一张A4纸来社区办理相关手续。新参保人员还需带户口本、一寸红底照片一张，到户口所在地社区填表登记，然后再把所选的缴费档次钱数存入自己激活的社保卡(银行卡)内。

特别提醒的是，享受政府补贴的特殊人群，还需要提供相关证明，残疾人复印件、低保证明、计生户证明。（记者 姬仙果 通讯员 张小红）