吃汉堡包薯条可能引发抑郁
都知道吃垃圾食品不利健康。英国一项最新研究显示，吃汉堡包、薯条等垃圾食品或引发抑郁。
格拉斯哥大学研究人员给老鼠喂食富含饱和脂肪的食物，结果发现，饱和脂肪酸随血液进入老鼠大脑中的下丘脑区域。这一区域与情绪控制有关。饱和脂肪酸直接影响到下丘脑的关键信号通路，会致使抑郁症状增多。研究人员还发现，减少磷酸二酯酶的释放，与肥胖相关的抑郁症状会随之减少。磷酸二酯酶参与不同的信号传导。
研究人员在最新一期英国《自然》杂志旗下刊物《转化精神病学》上发表报告说，尽管实验对象是老鼠，但他们的研究结果或可解释为什么抗抑郁药对肥胖人士的效果不如体重正常者。
研究报告主要作者乔治·贝利教授说：“这是观察到高脂饮食会直接影响大脑中与抑郁相关信号区的首个研究……大家常用高脂食物来安慰自己，因为它们确实好吃。然而长远来讲，这就像是在负面影响一个人的情绪。”（据新华社）
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