凌晨奔驰的列车上孕妇临产
就近急停7分钟 送医后顺利产子
5月12日凌晨1点55分，广州开往石家庄的Z90次列车行驶至京广线武昌至郑州区段，一名返乡待产旅客在列车上出现临产症状，经铁路部门精心安排，列车在汉西车务段花园站临时停车7分钟，孕妇在送医后顺利产下一名男婴，母子平安。
昨日凌晨1点55分，汉西车务段花园站接调度员电话，被告知Z90次列车上有一名孕妇待产，列车需临时停靠花园站，请车站做好相关交接及送医等工作。
2点33分，Z90次列车在花园站停稳，等候的车站工作人员和医护人员迎上前去，小心地将孕妇扶上轮椅，迅速送上120急救车，急救车一路疾驰驶往距离较近的孝昌县第一人民医院。2点40分，Z90次列车从花园站缓缓开出。
据了解，该孕妇30岁，预产期为5月20日，11日她与丈夫孩子在广州站乘车，准备返回河北邯郸待产。但Z90次列车武昌站开出后，她先是感觉身体不适，随后小腹剧痛难忍。列车上虽然为其寻医找药，但医疗条件有限，于是列车长向武汉局集团公司调度报告请求给予帮助。
昨晨6点30分，客运值班员电话联系了孕妇丈夫，得知该孕妇已顺利产下一名男婴，母子平安。（记者王谦 通讯员苏庆丰）
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