人类约有三分之一时间处在睡眠中，睡眠是人类不可或缺的生理需要。然而，随着生活节奏的不断加快，加班熬夜已经成为许多人工作中的常态，想要美美睡上一觉成为一种奢求。

诸多研究表明，睡眠不足会给身体带来多种危害。2019年发表于《自然》杂志上的一项研究，则在“危害清单”上又加上了一条：哈佛医学院与麻省总医院的科学家们发现，在实验小鼠中，如果睡眠不规律，会加速动脉粥样硬化的形成。

动脉粥样硬化是一种严重的疾病。在患者的动脉里，白细胞会侵入动脉壁，与胆固醇等物质接触后，引发炎症反应。这就会导致动脉出现斑块状结构，使动脉变得狭窄。严重时，它甚至会造成冠状动脉疾病或是中风。

在上述研究中，科学家们想要了解睡眠与动脉粥样硬化之间的关系。他们使用了一种特殊的小鼠作为实验对象——它们天生就很容易出现动脉粥样硬化。

研究人员把这些小鼠分为两组，一组是“碎片化睡眠组”，这组小鼠在睡觉时，研究人员会用一根小棍轻轻横扫笼子底部，把小鼠弄醒，人为造成小鼠睡眠的“碎片化”；另一组小鼠的睡眠则不受干扰，作为对照。随后，研究人员开始比对这两组小鼠的生理状况，发现相较对照组，“碎片化睡眠组”里的小鼠动脉粥样硬化状况更为严重。如果在小鼠清醒时用小棍进行横扫，两组小鼠间就不会有类似的差异。因此研究人员确认，这些生理上的区别，的确是由于睡眠被打断造成的。

睡眠的“碎片化”除了使动脉粥样硬化的风险增高外，还会增加痴呆的风险。

研究结果发现，大脑垃圾中主要是β-淀粉样蛋白成分。科学研究已经充分证明，大脑内沉积的β-淀粉样蛋白斑块是造成阿尔茨海默病的主要病因。当这些β-淀粉样蛋白在不同部位脑组织内沉积下来后，就会影响该区域的神经细胞功能，从而引发不同的神经系统症状，包括记忆障碍、认知障碍、语言功能障碍、空间视觉功能障碍、情感障碍等。值得注意的是，如果没有充足的深度睡眠，β-淀粉样蛋白会在大脑中聚集，影响产生深度睡眠的脑区。由此导致的深度睡眠丧失，会进一步阻止夜间大脑中β-淀粉样蛋白的清除，从而导致β-淀粉样蛋白的积累，形成无休止的恶性循环。

睡眠时间充足，但深睡眠不足，同样会增加患阿尔茨海默病的风险。因此，每天仅睡7~8小时远远不够，人们更需要重视睡眠的结构和质量。睡眠分为NREM期和REM期。NREM期的功能主要是恢复体力，尤其是占整体睡眠时间比例20%~25%的深睡眠期该作用更明显；而REM期的功能主要是神经系统修复，记忆功能增强。平均一晚的睡眠NREM期和REM期会有4~6次的交替出现。随着年龄的增长，深睡眠比例及REM期都会减少。

研究人员对豚鼠进行了一项睡眠结构的研究。实验使用不同剂量的右佐匹克隆组与安慰剂对照。研究结果显示，右佐匹克隆1mg/kg、3mg/kg、10mg/kg组都增加了豚鼠的NREM期睡眠比例，而且随剂量的增加而增加；三个剂量组对豚鼠的REM期并没有影响。

国内一项通过PSG观测患者服用右佐匹克隆前后睡眠结构变化的研究显示，右佐匹克隆显著减少了入睡的一期睡眠，增加了NERM期的深睡眠比例。

拥有合理的睡眠时间、结构，才能获得高质量的睡眠，保障身心健康。（文飞）