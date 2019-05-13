茶麸神洗索菲雅染发膏等两种假冒化妆品被停售

5月9日，国家药品监管局发布通告称，标示名称为“茶麸神洗索菲雅染发膏”和“梦希蓝牌水洗雪肤身体膜”的化妆品为假冒产品，要求各省（区、市）药品监管部门责令相关经营企业立即停止销售上述假冒化妆品，发现违法行为的，依法严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。

针对化妆品不良反应监测、监督检查中发现的问题，国家药监局责成广东省药品监管局对标示名称为“茶麸神洗索菲雅染发膏”等产品进行调查。经查，相关产品在包装标签上虚假标示了生产企业名称、特殊用途化妆品批准文号等信息。

产品包装标签上标示为委托方“广州俏品生物科技有限公司”、被委托方“广州市白云区莱丹精细化工厂”生产的商标为“聚尚美品”的“茶麸神洗索菲雅染发膏”，广州市白云区莱丹精细化工厂声明从未生产过标示上述信息的产品。

产品包装标签上标示为委托方“广州梦希蓝化妆品有限公司”、被委托方“广州美呈化妆品有限公司”生产的“梦希蓝牌水洗雪肤身体膜”，广州梦希蓝化妆品有限公司、广州美呈化妆品有限公司声明从未生产过标示上述信息的产品。

2018年9月，国家药监局发布的《关于28批次化妆品不合格的通告》中，标示为“广州市白云区莱丹精细化工厂”生产的“索菲雅染发膏（自然黑）”在列。

5月9日17:50，在国家药监局发布通告2个多小时后，记者检索发现，“茶麸神洗索菲雅染发膏”和“梦希蓝牌水洗雪肤身体膜”在淘宝等电商平台仍有销售。记者在京东商城网页检索“聚尚美品茶麸神洗”发现，弘攀个护专营店、科阳化妆品专营店等店铺在销售相关具有染发功能的产品时，并未在产品参数和规格包装信息中标出产品批准文号。

5月10日19:00，记者再次查询发现，淘宝网售卖“梦希蓝牌水洗雪肤身体膜”的店铺工厂品牌店NO1，依然在展示此前的产品。（记者落楠）