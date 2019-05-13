“2019 年胃食管反流病宣传周”正式启动

快节奏的生活改变了我们的生活方式。工作日夜颠倒，饮食不规律，我们的胃部也承受越来越大的压力。如果你常感觉胃部灼热、上腹不适，感觉食物反酸到喉咙及口腔却找不到原因，可能是得了胃食管反流病。为了提高大众对胃食管反流病的认识和重视，呼吁大众关爱胃部健康，由中华医学会消化病学分会、中国健康促进基金会主办，食管疾病规范诊治联盟发起的 “2019 年胃食管反流病宣传周”在广州启动，主题为“爱胃不烧心，胃爱不反流”。

“2019 年全国胃食管反流病宣传周”在广州启动

反酸、烧心、咳嗽，有可能是胃食管反流

胃食管反流病（GERD），听起来陌生其实离我们很近。据统计，超过1亿6千万中国人群有胃食管反流症状，相当于每8个人中就有一人被不同程度的反流症状困扰。

那么，如何知道自己是不是得了胃食管反流？典型的胃食管反流症状是烧心、反酸，烧心主要是胃和胸口有灼热的感觉，有胸痛，上腹不适；反酸则是喉咙周围及口腔内感觉有酸味，有时会感到胃内食物反流，容易嗳气，打嗝和咳嗽。

发生胃食管反流症状，可以通过改善生活方式，如戒烟戒酒、避免高脂肪和刺激性食物摄入、保持精神愉快等方式缓解。但如果长期反酸、烧心，会很大程度影响生活及工作质量。中华医学会消化病学分会主任委员、中山大学附属第一医院副院长陈旻湖教授表示：“胃食管反流是一种常见上消化道疾病。除了典型的烧心、反酸等症状以外，咳嗽、咽喉炎、哮喘也可能是胃食管反流。该疾病症状可以通过改变生活方式来改善，但如果反复发生却没有得到及时治疗，则可能引起食管溃疡、食管狭窄等疾病。希望患者能够重视这种疾病，出现症状应及时就诊。”

中华医学会消化病学分会主任委员、中山大学附属第一医院副院长陈旻湖教授在启动会上发言

胃食管反流宣传周：健康讲堂、义诊就在身边

近年来，我国的胃食管反流发病率呈现上升趋势，但绝大多人对症状的疾病重视度较低，不少患者可能因为觉得“忍一忍就过去了”；或随意自行购药，可能得不到满意疗效反而增加潜在的用药安全风险。为此，本次宣传周期间，预计全国将有1000家医院开展胃食管反流健康讲堂，并由医院组织胃食管反流相关免费义诊。在广州，有13家医院的专家将参加义诊和健康讲堂。同期，为了进一步让公众方便的获取胃食管反流相关的日常疾病管理知识，中国健康促进基金会和食管疾病规范诊治联盟还上线了微信公众号“食管联盟前线”，方便查找联盟医院及义诊信息。

本次宣传周希望通过公众教育公益活动的举办，促进食管疾病诊疗的健康教育，提高公众对胃食管反流病的认知和重视，为国民的胃筑起最坚实城墙。

附：本次参加“2019 年胃食管反流病宣传周”活动的医院名单如下：

广州市第一人民医院

广州中医药大学第一附属医院

广州市中医院

广东省人民医院

广州红十字会医院

广州市荔湾区中医院

广州医学院第一附属医院

暨南大学附属第一医院

中山大学附属第六医院

中山大学孙逸仙纪念医院

广州中医药大学祈福医院

广州医科大学第二附属医院

中山大学附属第三医院

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