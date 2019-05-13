21地公立医院改革受国务院奖励
5月10日，国务院办公厅发布通报，对2018年落实打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略、保障和改善民生等有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的24个省（区、市）、80个市（州）、120个县（市、区、旗）等予以督查激励，相应采取30项奖励支持措施。
其中，公立医院综合改革成效较为明显的地方包括：北京市朝阳区，天津市蓟州区，河北省唐山市，山西省运城市，内蒙古自治区准格尔旗，辽宁省大连市，吉林省延吉市，黑龙江省鸡西市，上海市嘉定区，江苏省连云港市，浙江省东阳市，安徽省铜陵市，福建省长汀县，河南省息县，湖北省宜都市，湖南省浏阳市，广东省高州市，重庆市忠县，四川省自贡市，贵州省福泉市，陕西省延安市。（首席记者叶龙杰）
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