在杭州，孩子学游泳是时尚

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游泳是杭州体育的传统强项，在杭州市开展业余训练的众多运动项目中，游泳是参与人数最多的一项。在杭州，孩子学游泳成为时尚，孩子进游泳队成为骄傲。

杭州游泳拥有雄厚的群众基础，在培养后备人才方面狠下功夫，积累了丰富的经验。

下午4点多，浙江省杭州市陈经纶体育学校游泳馆的泳池里热闹起来，一群刚刚放学的孩子要在这里进行大约两个小时的训练。“一周7天，每天两小时，一年只休息3天”——风雨无阻成为该校游泳训练的常态。

这只是游泳项目在杭州人气火热的一个缩影，同样的景象每天还会在杭州市游泳健身中心、大关游泳健身中心等游泳培训场馆上演。杭州游泳在国内名头很响，截至目前，杭州籍运动员共有5人夺得9枚奥运金牌，其中3人6枚来自游泳项目。“中国游泳看浙江，浙江游泳看杭州”，杭州游泳拥有雄厚的群众基础，在培养后备人才方面狠下功夫，积累了丰富的经验。

严格选材，系统训练

游泳是杭州体育的传统强项，在杭州市开展业余训练的众多运动项目中，游泳是参与人数最多的一项。陈经纶体校就曾经培养出罗雪娟、叶诗文、孙杨等奥运冠军，被誉为“游泳冠军的摇篮”。作为国家游泳高水平后备人才基地，该校在源源不断地输送优秀运动员的同时，也摸索出了一套较为成熟的人才选拔和培养机制。

“选苗”工作从每年3月开始，体校教练深入到全市各区200余所幼儿园与小学进行“拉网式”筛选。经初选确定的1000余名适龄儿童还要通过面试、初训等环节，最终进入到梯队训练的约有400人。“每个教练有120个招生指标，要选看上千名学生，身高、身材比例、水感等是重要的参考依据。”教练吴霞君感慨，每年的选材工作任务艰巨，为了挖到“好苗子”要做很多细致的工作。

尽管竞争激烈，家长也都愿意把孩子送到体校来学游泳，他们正是看中了陈经纶体校的师资力量和教学水平，每年招生日来体校“蹲守”的家长不在少数。像吴霞君这样的国家级教练，在陈经纶体校游泳队里还有3名，其中包括当年发现了孙杨的朱颖教练，这对一所基层体校来说可谓阵容强大。

据校长吴璐琪介绍，在陈经纶体校进行游泳训练的学员常年保持在800人以上，年龄主要集中在5岁至13岁。鉴于训练规模大、学员年龄小以及项目的特殊性，主要采取走训的形式。既兼顾了孩子们文化课的学习，适当的训练量也让这些游泳“苗子”在未来的发展中还有更多的潜力可以挖掘。

体校的教学实行纵向带训的方式，每个教练组所带学员不区分年龄和性别，形成“以老带新、以新促老”的训练格局。此外，体校每两个月还会对各教练组带训的8岁至13岁年龄组的男、女队员进行一次生化指标的综合测试，通过长期跟踪、对比和分析数值结果，合理制订训练方案。

科学布局，三家竞争

陈经纶体校一年只放3天假，而另一家游泳训练单位杭州市游泳健身中心只在大年初一放假。虽然该中心主任徐星笑称没有“比着来”的意思，但也透着一股争先恐后的劲儿。

为了和陈经纶体校竞争，师资力量相对薄弱的杭州市游泳健身中心在科学训练上狠下功夫。早在2013年，该中心率先引入了水下耳机，同一组学员使用相同的频道，教练在岸上就可以对泳池中的学员进行实时指导，大大提高了训练的效率。“我们的设备现在已经更新到了第三代，效果显著，别的训练单位也陆续开始投入使用了。”徐星说。

除了抓水下训练，杭州市游泳健身中心还研发了运动员管理平台，学员的上课情况、教练员的训练计划等信息都可以在手机端方便地查询。徐星说，通过每周上传的学员基本身体数据，教练员可以有针对性地调整训练内容。未来，该平台还将采集学员更多的生化数据，完善内容，使管理更加科学、规范。

曾经，陈经纶体校在杭州游泳训练领域“一枝独秀”。2004年之后，杭州市体育局统一布局，将陈经纶体校、杭州市游泳健身中心和大关游泳健身中心确立为3个游泳训练单位，并让曾在陈经纶体校执教的优秀游泳教练娄红梅和魏巍分别挂帅杭州市游泳健身中心和大关游泳健身中心，逐渐形成了“三足鼎立”的竞争态势。

每届浙江省运会前，这3家单位都会提前组织竞赛，争夺杭州市的参赛名额。去年的浙江省运会，杭州市游泳健身中心拿到了48个参赛名额中的16个，虽然在参赛人数上不及陈经纶体校，但最终拿到30.25枚金牌（在接力项目中夺冠，每位参赛运动员以0.25枚金牌计数），金牌数首次超过了陈经纶体校。

综合培养，全面育人

在杭州，游泳项目成为中小学生必修课并被纳入中考体育科目考核，每年举办的5站“市长杯”青少年儿童游泳分站赛吸引上千人参加……反映出这座城市对游泳的热爱。罗雪娟、吴鹏、叶诗文、孙杨等杭州籍游泳名将为祖国争金夺银的事迹也深深扎根于当地人的心中，孩子学游泳成为时尚，孩子进游泳队成为骄傲。

游泳是辛苦的，也是快乐的。只有把对游泳的热情转化为对梦想的渴望，才有可能实现对自我的超越。陈经纶体校里那句“今日体校生，明天奥运星”的标语激励着每一个学生，对他们来说，争当奥运冠军不是遥不可及的传奇故事。

孙杨就是从这里走出去的，他的故事常常被朱颖用来勉励队里的孩子。“孙杨虽然平时调皮，但训练时十分认真，已经27岁的他，现在还保持着每天万米的训练量。”朱颖说，“训练很辛苦，但只有脚踏实地，才有可能一步一步实现梦想。”

在朱颖看来，教练培养的不该只是拥有超常运动技能的运动员，而应该是一个全面发展的学生。因此，她非常注重学员的文化课学习，常常督促大家“抢时间”来平衡学习与训练。“我想改变大家对体育人的印象，不再是‘四肢发达，头脑简单’，而是一个有文化的体育人才。”她带过的学员中不光有输送到省队成为专业运动员的，还有许多前往高校就读或者出国深造。

《 人民日报 》（ 2019年05月13日 13 版）