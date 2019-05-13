含氟牙膏适合儿童吗？两岁内最好不用，六岁内需控制用量

含氟牙膏是指含有氟化物的牙膏。氟化物能有效预防龋齿，但含氟牙膏是否真的适合儿童呢？美国《发病率与死亡率周刊》刊登的一项美国研究称，儿童刷牙时涂抹过多的含氟牙膏可能会导致慢性氟中毒及氟牙症，孩子长大后牙齿上可能出现斑点。

研究人员对近5000名3到15岁的孩子们进行有关刷牙习惯的调查。研究发现，其中38%的3至6岁的儿童每日使用的含氟牙膏量超过了当地卫生局所建议的每日1毫克。美国国家健康和营养检查一项针对5157名3~15岁的儿童青少年刷牙习惯和牙膏用量的调查显示，约60%的3~15岁儿童青少年，刷牙时使用牙膏量偏多，把牙刷头挤得半满的占28.7%，把牙刷头挤满的占31.4%，超过了目前推荐的最大剂量（0.25克）。

研究人员表示，儿童在刷牙时涂抹太多含氟牙膏这种错误行为，会使得牙齿在发育期接触过多的氟化物，从而导致慢性氟中毒及氟牙症。氟元素过多时，会降低牙齿钙化酶的活性，导致牙齿无法正常钙化，色素在牙釉质上沉着，形成氟斑牙。氟牙症作为一种色素牙，正是慢性氟中毒早期在口腔的表现。又因为氟主要损害牙釉质发育期的造釉细胞，所以孩子牙齿发育期过量使用、吞咽含氟牙膏，很容易导致氟牙症。

根据我国2017年发布的最新牙膏国标，儿童牙膏的含氟量为0.05%~0.11%。3岁以上孩子才可以开始用含氟量在0.05%~0.11%的普通儿童牙膏；3岁以下宝宝，需将含氟量控制在0.05%以下。专家建议，可通过两点控制儿童过量摄入氟：

一是选择没有味道的。0~3岁的孩子由于自身吞咽反应发育不完全，吞咽控制能力还比较弱，容易误吞牙膏，水果味牙膏容易导致小宝宝主动吞食牙膏。

二是控制孩子挤牙膏的量。为避免吞下更多含氟牙膏，家长应等到孩子满两岁后再给孩子使用含氟牙膏。小于3岁幼儿每次应使用米粒大小牙膏，3岁以上每次使用不超过豌豆粒大小（0.25克）的牙膏，直至6岁。（晓想）