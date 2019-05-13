老理儿有些未必对新育儿更要讲科学

编者按

在许多老人眼里，有一些用了很久、流传很广的育儿经验很有道理，而且他们也是这么实践过来的。其实，有些育儿老理儿和“土方法”不仅不科学，久而久之还会影响宝宝健康。专家提醒，诸如“睡扁头”“昏暗法”“热捂法”“剃胎发”“捏鼻子”等老习俗，对孩子健康无益有害，只有通过科学的育儿方式来照顾宝宝，才能让其更好发育和健康成长，切勿一味凭借老经验或老传统去盲目育儿。

二孩时代，越来越多的80、90后女性成了新妈妈和二胎妈妈，不少妈妈因为缺少经验，很多育儿知识都得靠老人来传授，也有很多宝宝直接就是老人帮忙带。但是，在一直被长辈们信奉的育儿老理儿中，也不乏一些不科学的经验。全军儿科疾病诊治中心、解放军联勤保障部队第九〇〇医院儿科曹惠琴总护士长提醒说，老一辈的育儿经验固然值得借鉴，但其中不科学的部分，也不能照搬照做，科学育儿更要讲究科学方法。

“有声有色”才让宝宝发育“更精彩”

小豆豆刚出生没几天，家里就来了不少亲戚探望。见到宝宝可爱，一些人都忍不住伸手往豆豆脑门顶上摸，每当这时，豆豆妈都紧张地制止。原来婆婆早就叮嘱，宝宝的囟门，也就是“天顶盖”的地方是新生儿的命门，不允许碰，一旦碰了就会使宝宝变哑。老人还说，头垢有保护宝宝前囟门的作用，于是决定先不把它洗掉。

曹惠琴介绍，其实，囟门是个反映疾病的窗户：比如囟门关闭延迟提示宝宝骨骼发育及钙化障碍，可能患佝偻病、呆小病等。所以，宝宝囟门不是不能碰的，只要采取得当手法及力度，碰触囟门反而能为疾病诊断提示众多信息，有利无害。

此外，有些新手爸妈担心刚出生的宝宝因为响声而受到惊吓，于是平日紧闭房门，连走路也小心翼翼，生怕弄出声响。事实上，新生宝宝“惊跳”是正常生理现象，并不是被响声给“吓着了”。正确的方法是要给宝宝创造有声环境，如走路声、关开门声、水声、扫地声、说话声等，使其接受丰富的听觉刺激，否则不利于神经系统的发育。

还有些老人认为新生儿怕见光，因此 房间里一整天都拉紧窗帘。这样不仅不利于宝宝的视力发育，昏暗光线也会使妈妈视觉疲劳，并且不利观察小儿情况，如黄疸。曹惠琴提醒，白天最好不要给宝宝的居室挂窗帘，尤其是较厚、较暗的窗帘，晚上也完全可以使用正常的照明灯。

婴儿“睡扁头”不可取，4个月前纠正最佳

孩子出生后，身边不少老人都会交代年轻父母，一定要给孩子睡出个扁扁的后脑勺，将来才会天庭饱满有福气。这种民间俗称的“睡扁头”，到底好不好呢？

之所以孩子的头型可以睡出来，是因为孩子在头顶囟门还未闭合前，头骨是很软的，可塑性强。再加上新生儿不会翻身，躺着时间较多，俯卧时间不够，后脑勺长期受力较多，就容易出现扁头的情况。曹惠琴说，在临床上并不推崇这种做法。毕竟大脑有一个最适宜容积，其内部形状、结构是固定的，如果后脑勺扁得太厉害，就像刀切一般，有可能会使脑容积发生改变，影响到脑部的正常发育。

至于网上流传说睡扁头会影响智力发育的说法，也有些危言耸听。曹惠琴说，除非极个别情况特别严重的，一般扁头对孩子智力不会造成影响。如果发现孩子头睡得太扁，建议家长在儿科医生指导下，趁着一岁以内孩子囟门还未闭合前及时调整，特别在4个月前纠正，效果最好。

平时，应尽量让宝宝睡觉时朝各个方向侧睡，可引导宝宝做俯卧抬头训练，加强颈部肌肉力量，每次2－3分钟，每天3－5次。6个月以内宝宝，扁头如果比较严重，可以利用能矫正头型的专业婴儿枕来纠正。

沐浴奏好“三步曲”，别瞎“折腾”孩子

曹惠琴说，临床上还遇到过有位老奶奶给孙儿洗澡时，习惯把毛巾放在开水里拧干，然后把热毛巾捂在宝宝背上，说是可以去寒气。结果，宝宝后背被热毛巾捂得通红，还起了红疹子。事实上，给宝宝洗澡时千万不要“折腾”孩子，只需演奏好沐浴“前、中、后”三步曲。

沐浴前，保持浴室环境温度暖和，把换洗衣服、包裹的浴巾、爽身粉等一起带到浴室。使用浴霸沐浴时，宝宝不宜正对着浴霸下方以免造成宝宝眼睛不适。最适宜的水温应调控在38℃-42℃，切忌先放热水再放冷水。另外，事先可播放一些轻音乐，营造一个轻松环境。

洗澡时，不宜让宝宝空腹或过饱，以免宝宝在洗澡过程中吐奶。新生儿沐浴的顺序标准是从头到脚，先正面后背面，但如果要减少宝宝哭闹，可以尝试先洗宝宝的背面，再洗正面。大人如果怕操作不好，也可以选用婴儿沐浴网兜辅助，使用网兜时要注意用手扶住宝宝，以免直接滑入水中。洗身体时，用一手托住宝宝对侧肩颈部及腋下，让宝宝头颈部枕在大人的手腕部，另一只手托住宝宝的腿和臀部，将宝宝慢慢放入澡盆中。挤沐浴露于手掌依次洗颈部→胸腹部→双侧腋下→四肢，再用小毛巾依次沾温水擦洗全身皮肤。注意皮肤皱褶处要擦洗干净。

洗后擦身体时，先抱宝宝至大毛巾上，采用沾的方式，吸干皮肤上水分，皮肤皱褶处均匀抹上爽身粉。再用消毒棉球蘸75%酒精消毒脐部，随后穿上干净衣服。穿衣服前，可先用电吹风或身体焐热的方式，把包裹宝宝的浴巾和内衣吹热，减少温差。

相关链接

这些育儿常见误区当摒弃

误区1：婴儿期过早锻炼宝宝肢体能力。家里长辈们带孩子，通常在婴儿不到一个月时就抱着宝宝把屎把尿，说要从小培养宝宝的“好”习惯。其实这种做法是错的，对宝宝有害无益。

专家表出，家长一定不要给刚生下1~3个月内的婴儿把屎把尿。因为婴儿太小尚处于发育期，整个身体没有支撑，这种做法会对婴儿的骨骼以及头部、颈部等位置造成严重伤害。

误区2：宝宝月子里拉稀是母乳不好。有些宝宝在月子里一直拉稀，长辈会告诉你那是因为母乳太清了，才导致这种现象。其实真正原因是宝宝吃的母乳不消化导致肠道吸收不好，或是宝宝体内消化酶缺乏导致吸收不好，需要吃一些助消化的药物即可。另一方面就是宝宝受凉受寒所致，这些原因都会导致其拉稀。

误区3：亲亲宝宝小脸是疼爱。宝宝出生后不久，会有亲朋好友来家中探望，很多人都会因为喜爱对宝宝小脸一通乱“亲”。其实，这种疼爱方式很容易给宝宝招来疾病隐患，家长一定要提高警惕，“亲吻病”就是这样来的。

误区4：剃光胎发可使宝宝头发更多。新生儿胎发到了三四个月时会自然掉落，并且孩子的毛发情况是跟遗传、营养情况相关，胎毛剃不剃都一样。专家提醒，不要给太小的婴儿剃光头，容易损伤毛囊，使头发呈现暂时不生长的现象。

误区5：刮眉能使眉毛浓密。孩子皮肤柔嫩，如将眉毛根部刮伤，可能会改动眉毛位置与形态；如刮破皮肤还易招致感染而溃烂、结疤，也可能不再长眉毛。大多数孩子的眉毛要到2岁左右才会有型，父母不用焦急。

误区6：多捏鼻子能使鼻子变挺。目前并没有科学根据证明经常捏提鼻梁骨，就能让鼻子变挺，孩子的鼻腔黏膜柔嫩，假如过于用力捏鼻，会损伤其鼻黏膜。

误区7：剪睫毛可使睫毛变长。睫毛的长短、浓密与否，主要与遗传和营养有关。睫毛可起到遮挡灰尘和过强光线的作用，剪掉睫毛，孩子眼睛反而容易受伤。（禹建）