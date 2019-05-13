儿童吹泡泡对健康有益
吹泡泡是很多孩子童年的快乐回忆，而吹泡泡不仅是个玩耍方式，还有许多健康好处。
吹泡泡能锻炼幼儿口腔肌肉发展，尤其是下唇控制能力，有助于他们的语言能力发展。一呼一吸交替，需要孩子呼吸调和，有些孩子为了能吹出大泡泡，需屏气做长吹气，无形中锻炼了肺活量。吹出的泡泡一碰就破，或任凭其在眼前消失不见，像变魔法一样，还可丰富孩子的想象力，让孩子更加懂得欣赏美丽。
美国儿科医学博士罗尼·泽在其《战胜宝宝慢性疼痛》一书中也推荐了这项有趣的活动，“缓缓深呼吸有助缓解孩子的紧张情绪，同时也是锻炼宝宝眼睛追踪和协调能力的有效方式。”
建议家长多让孩子玩“吹泡泡”，若年龄太小无法自己操作，家长可做演示，让宝宝观看。当宝宝长大一些后，可不断更新方式，比如试着去够气泡、追气泡等。（敏稳）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn