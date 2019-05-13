儿童吹泡泡对健康有益

吹泡泡是很多孩子童年的快乐回忆，而吹泡泡不仅是个玩耍方式，还有许多健康好处。

吹泡泡能锻炼幼儿口腔肌肉发展，尤其是下唇控制能力，有助于他们的语言能力发展。一呼一吸交替，需要孩子呼吸调和，有些孩子为了能吹出大泡泡，需屏气做长吹气，无形中锻炼了肺活量。吹出的泡泡一碰就破，或任凭其在眼前消失不见，像变魔法一样，还可丰富孩子的想象力，让孩子更加懂得欣赏美丽。

美国儿科医学博士罗尼·泽在其《战胜宝宝慢性疼痛》一书中也推荐了这项有趣的活动，“缓缓深呼吸有助缓解孩子的紧张情绪，同时也是锻炼宝宝眼睛追踪和协调能力的有效方式。”

建议家长多让孩子玩“吹泡泡”，若年龄太小无法自己操作，家长可做演示，让宝宝观看。当宝宝长大一些后，可不断更新方式，比如试着去够气泡、追气泡等。（敏稳）