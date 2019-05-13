初夏吃桑葚 甘甜兼养生

时值春夏之交，正是貌不惊人却大名鼎鼎的桑葚上市季节。不知桑葚者，视之为普通水果，当面错过；而知桑葚者，则连吃带收，当它是宝。

桑葚不仅美味，还有药用价值，古今医家用药经验的总结，桑葚可谓是“男人的加油站，女人的美容院”，一点也不夸张。所以，吃水果不能只看颜值，在当令时节不吃桑葚，实在是亏大了。

桑葚好吃，写在《诗经》里

桑葚的颜值，确实一般，熟透了的，虽乌黑发亮，却比不上葡萄好看；未熟的，虽颜色鲜红，却又比不上樱桃好看。说它大名鼎鼎，不是吹的。早在三千年前的西周时期，就有人为它写诗做广告，且看：

《诗经·卫风·氓》：“桑之未落，其叶沃若。于嗟鸠兮，无食桑葚。”诗中的女主人，提醒嘴馋的小班鸠别忙着吃桑葚了，吃醉了就麻烦大了（古人以为“吃桑葚过则醉”）。言下之意，是提醒年轻姑娘们“无与士耽”，以免耽误了青春。宋代一佚名画家，还为这几句诗配了一幅图，名为《桑果山鸟图》。

《诗经·鲁颂·泮水》：“翩彼飞鸮，集于泮林，食我桑黮（即桑葚），怀我好音。”描写猫头鹰饱餐一顿桑葚后，兴高采烈地唱起歌来。

有人说，“桑葚熟时满地诗”。此话不假，历代诗人描写桑葚的诗句，俯拾皆是。如“桑葚熟以紫，水鸟时遗音”（陆游），“兔隐豆苗肥，鸟鸣桑葚熟”（白居易），“桐花开处青鸠醉，桑葚甜时紫鸽忙”（舒岳祥），“卢橘梅子黄，樱桃桑葚紫”（范成大），“桑葚熟时鸠唤雨，麦花黄后燕翻风”（王迈），“桑葚紫来蚕务忙，带晓采桑桑叶湿”（赵孟坚）……有如此多的诗人为它站台，桑葚自然名声大振，早就跻身于水果中的“网红”之列。

桑葚与孝道的典故

值得一提的是，桑葚还与传统孝道有关。中国“二十四孝”故事中，有一篇名为“拾葚供亲”。这个故事讲西汉末年王莽之乱时，遍地饥荒，有一孝子名叫蔡顺，靠采拾桑葚充饥。他将桑葚用两个容器盛着，一个盛放紫黑色的熟桑葚，另一个盛放尚未熟的红色桑葚。路上遇到起义军，问他为何要将桑葚分开盛放，他说黑色的（味甜）用来供养母亲，红色的（味酸）自己食用。这份孝心瞬间感动了众人，起义军首领赠之以白米三斗、牛蹄一只。

这个故事，在古代妇孺皆知，但现在可能很多人都不知道，提一提也是很有必要的。但愿人人都有孝顺父母之心，在自己品尝桑葚的美味时，记得带一些给父母和长辈。

最后，还要提醒一句，桑葚不宜过量食用，小孩更不宜多吃桑葚。医家认为：“孩子不得与桑葚食，令儿心寒。”因桑葚性质偏寒，脾胃虚寒者也不宜食用。

桑葚甘甜兼能养生

桑葚的美味，人所共知。晋人傅玄在《桑葚赋》中写道：“繁实离离，含甘吐液。翠朱三变，或玄或白。嘉味殊滋，食之无斁。”说它味道甘甜而多汁，用“嘉味殊滋”来形容是很贴切的。不过，好吃的水果多的是，如果只凭甘甜多汁，桑葚尚不足以被人们视之为养生之宝。关键是，桑葚不仅是食物，还是一种功能甚多的药物，且男女皆宜。

桑葚有何药用价值？《本草衍义》云：“本经（指《神农本草经》）言桑甚详，然独遗乌葚，桑之精英尽在于此。”有人说，“一颗桑葚七味药”，其实，桑葚味甘性寒，无毒，其药用价值何止七种，略举如下：

单食，主消渴。（《唐本草》）

利五脏关节，通血气。（《本草拾遗》）

治热渴，生精神，及小肠热。（《本草衍义》）

益肾脏而固精，久服黑发明目。（《滇南本草》）

捣汁饮，解酒中毒。酿酒服，利水气，消肿。（《本草纲目》）

治癃淋，瘰疠，秃疮。（《玉楸药解》）

除热，养阴，止泻。（《本草求真》）

滋肝肾，充血液，祛风湿，健步履，息虚风，清虚火。（《随息居饮食谱》）……

桑葚的这些药用价值，是古今医家用药经验的总结。现代医学研究也证实，桑葚含多种有益于人体的成分，其营养和保健价值为诸多水果中的佼佼者。

桑葚买多了吃不完怎么办？首先，可以用来做桑葚酒。李时珍引《四时月令》云：“四月（指农历）宜饮桑葚酒，能理百种风热。”桑葚酒的简单做法，直接用桑葚泡酒，或加适量冰糖或蜂蜜即可。

医家常用桑葚造膏，酒服效果更佳。《云笈七签》有一炮制方法可供参考：“取（桑葚）汁三斗，白蜜四两，酥油二两，生姜汁二两，以罐先盛葚汁，重汤煮汁到三升，方入蜜酥、姜汁，再加盐三钱，又煮如膏，瓷器收贮。每服一小杯，酒服，大治百种风疾。”

此外，还可以将鲜桑葚做成桑葚干。别小看了这桑葚干，在战乱年代，桑葚干还救过很多人的命。李时珍说：“史言魏武帝乏食，得葚干以济饥。金末大荒，民皆食葚，获活者不可胜计。则葚之干湿皆可救荒，平时不可不收采也。”（全媒体记者 钟葵）