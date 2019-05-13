花花食界·鲜花入馔，古人是认真的

屈原在《离骚》里面咏叹：“饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”每次读到这一部分，都会让人感觉飘飘欲仙。实际上，作为一个美食国度，民间一直就有“春吃鲜花夏吃果，秋食野菌冬喝汤”的古谚。宋代林洪所著《山家清供》中，也有十几则实实在在的花馔记载。

所以，吃花，我们可是一直很有典故、很有文化的哦。

这个初夏，我们就来看看古人是怎么吃花的。

第一个引领风潮的，是女皇武则天。《隋唐佳话录》里记载，有一年花朝节，武则天带领宫女游园赏花，看到百花齐放，尤其是牡丹开得正好，她突发奇想，让宫女采下各种各样的花朵，回宫后把花朵和米一起捣碎，蒸制成糕，并命名为“百花糕”。从此每逢花朝之日，她都用这种香糯可口的点心，赏赐群臣。

宋代大文豪苏轼在引领饮食潮流上自是不甘人后。东坡先生十分喜欢食用春天松树抽新芽出来的花骨朵。他曾咏道：“一斤松花不可少，八两蒲黄切莫炒，槐花杏花各五钱，两斤白蜜一起捣，吃也好，浴也好，红白容颜直到老。”要摘取这恰到好处的松花，也是得时刻伺机而动啊。

作为南宋进士，林洪的追求和抱负，更接近于一名隐士，他效仿前辈高人，躲入山中，将才学化为一本文艺范儿十足、流传千古的“菜谱”——《山家清供》，里面记录的全是浙闽地区的“山林之味”，其中以花为原料的菜，有十余则。

清代宫廷在吃方面也是“花样”迭出。据说慈禧太后喜欢荷花，每当夏日，她都会让御膳房到湖里采摘新鲜的荷花，取用最完整的花瓣，蘸上用鸡汁调和的面粉放在油锅里炸透，做成美味小食。春天里，则用玉兰花代替，同样煎成又香又清脆的玉兰片儿当零嘴消闲。

到了近代，北京著名的才女凌淑华用花馔征服泰戈尔。上世纪20年代初，大诗人泰戈尔访华，当时北京兼画家、作家于一身的凌淑华，邀请泰戈尔、徐志摩等人到她的家中作客，她亲手用鲜花烤制藤萝花饼、玫瑰花饼招待贵客。泰戈尔品尝到了春天的味道，十分感动她花的心思和一双巧手。看过凌淑华留下来的照片，就会感觉到她果然是一个如兰之馨的妙人啊。

（全媒体记者江粤军）