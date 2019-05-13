盲目跟风跑“马拉松”易致骨伤病 “跑马”要勇气更要讲运动科学

编者按

据中国田协数据，去年中国境内举办的800人以上马拉松及相关赛事达1581场，平均每天举办4.3场。2019年前4个月，各地马拉松赛事更是一浪高过一浪，群众参与热情空前高涨。随着近几年加入跑步健身的人越来越多，“跑马”常见的骨科并发症病例也越来越多，很多初学者常会因为跑步而感受到肌肉酸痛、足痛、韧带拉伤、膝伤等。

骨科专家提醒，马拉松属于极限运动，它挑战的不仅仅是意志，更是我们的健康。如果不讲科学，“跑马”极易引发滑膜炎、髂胫束综合症、足底筋膜炎、踝关节扭伤、胫前疼痛、跟腱炎等常见骨科疾病。特别是对于有髋膝关节滑膜炎、半月板损伤、腰椎间盘突出症、关节扭伤、跟痛症等骨科疾患和心血管疾病的人，如果轻易“跑马”，很有可能导致病情雪上加霜。即使是健康人，“跑马”前也一定要做好充分准备，要遵循一定的科学训练方法才能避免运动伤害。一旦出现运动损伤，就要坚决终止训练和比赛，及时就医治疗。

2019年4月14日，一年一度的武汉国际马拉松如约而至，比赛共有155093人报名，创中国内地马拉松报名人数之最。就在同一天，2019北京半程马拉松也在天安门广场鸣枪，赛事报名58392人，创历届新高……进入2019年，我国的马拉松热度依旧居高不下

据中国田协公布的数据，去年中国境内举办的800人以上马拉松及相关赛事达1581场，平均每天举办4.3场，马拉松已是中国现象级的运动项目之一。2019年前4个月，全民马拉松热度正持续升温，据不完全统计，除了武汉马拉松、北京半马以外，全国范围内还有杨凌马拉松、九龙湖马拉松等不少规模较大的马拉松赛事。进入5月后，各地马拉松赛事更是一浪高过一浪，“哈马”“郑马”“福马”……许多城市已经把它当作全民参与健身的重要标志和成果。

据报道，今年的“汉马”持续去年热度，共有2.4万名运动员参赛。有些人将“跑马”看成挑战自我的一个过程；有些人则抱着强身健体、改善疾病的目的；而有些人则是凑热闹一窝蜂地报名，期待中签后的好运。

全民“跑马”，已成为骨科医生心头的“痛”

参与马拉松运动有它的光鲜，同样也有它的痛刺，因为马拉松是一项对身体和意志都极具挑战性的极限运动，除了需要具备一颗“强大的心脏”，还需要在参赛前做好充分准备，以最佳状态投入比赛中；同时，还要关注自身肌肉、关节和脊柱状态是否“吃得消”长跑比赛。对于有髋膝关节滑膜炎、半月板损伤、腰椎间盘突出症、关节扭伤、跟痛症等骨科疾患的人，如果轻易“跑马”，很有可能导致病情雪上加霜。

根据以往经验，每逢“汉马”结束后一周，我们武汉协和医院骨科门诊运动损伤患者数量都会明显增加。近几年加入跑步健身的人越来越多，“跑马”常见的骨科并发症病例也越来越多，很多初学者经常会因为跑步而感受到肌肉酸痛、足痛、韧带拉伤、膝伤等，这些不适不仅会消耗大家对跑步的热情，也会由于治疗不及时造成更严重的伤痛。

以下几种都是由“跑马”引发的常见骨科疾病，希望爱跑一族能够重视起来，有则改之，无则加勉。

1.滑膜炎：也就是关节腔积水。引起滑膜炎的原因很多，多数情况下是膝关节退变加上受寒、受凉或突然间活动量增加引起的。这样的情况多见于跑步初学者，或者之前没有经过系统完备的训练，突然中签后强行跑完半程马拉松的运动员；其次见于既往有关节疾患，未能痊愈，跑完比赛后旧疾复发，最常见于膝关节，其次是髋关节。

急性滑膜炎通常会出现膝关节肿胀，疼痛，活动受限，僵硬不灵活，膝关节滑膜炎并没有年龄限制，小孩子、年轻人和中老年人均可发生。

2.髂胫束综合征：髂胫束是大腿外侧的一根全身最厚的筋膜（老百姓叫筋），在跑步过程这根筋膜与股骨外侧之间会产生摩擦，一旦跑步姿势不对，或者不合适的训练方法（跑步下山或经常沿着路的同一侧跑步），训练过度，或者各种原因引起髂胫束柔韧性不够，会造成髂胫束和股骨之间的反复过度摩擦，长此以往髂胫束绷紧肿胀发炎，引起膝关节外侧疼痛感。

典型症状是跑步或下山时候膝关节外侧最突起处疼痛，通常在跑步一段距离后开始发作，越跑越痛，膝盖外侧面有针刺样感觉，休息可以缓解。

3.足底筋膜炎：正常情况下，足底呈弓状结构，在足弓底下有一对天然的“鞋垫”，在跑跳中起到缓冲、减震作用。各种原因导致足底筋膜反复微损伤时，会引起足底软组织出现无菌性炎症而引发足跟或足底疼痛，诱发足底筋膜炎，也叫跟痛症。这种病可见于各种人群，主要包括长跑者、长期站立者、体重指数大者、糖尿病患者和老年人。

足底筋膜炎发作时，最好停止跑步锻炼，先静养2周，通常都可以缓解。如果持续不缓解时，就需要采取相应治疗措施，如口服非类固醇抗炎药物、冰敷、按摩、牵伸锻炼、佩戴足弓矫形装置以及体外冲击波治疗等。

4.踝关节扭伤：又叫“崴脚”，是最高发的运动损伤之一，约占所有运动损伤的40%。人的一生当中，每个人都会经历过一次或数次。对于大多数人来说，通过及时治疗休息就会痊愈，然而也有相当一部分患者，没有引起足够重视，错过最佳治疗时机，日后容易再度受伤，要么是导致习惯性“崴脚”，要么逐渐发展成创伤性关节炎，最终留下不可挽回的遗憾——踝关节扭伤后遗症。

一旦有踝关节扭伤后应立即至医院急诊就诊。在停止运动和休息同时，可以使用石膏或支具保护，避免踝关节受进一步伤害。受伤48小时内持续冰敷，超过48小时，则可改用热敷疗法。使用弹性绷带包裹受伤的踝关节，适当加压，抬高患肢，以减轻肿胀。

注意，刚扭伤48小时内，切忌用酒精、红花油或膏药，因为这些都会使患处变热，功效相当于热敷，其主要作用是血管扩张，增加局部血流，改善微循环，这样会引起踝关节肿胀加重。

5.胫前（小腿前侧）疼痛：小腿前侧疼痛是跑步爱好者最常见的运动伤害之一，也叫“胫骨骨膜炎”，指所有小腿内侧或前方的胫骨受伤症状。多发于长跑及跳跃运动等，原因是做了过多的重复性动作，或者做动作时太快引起小腿前侧肌肉微血管的渗透增加，导致肌腔隙间肿胀及压力增加，进而导致患部缺血所造成。

主要症状是小腿下三分之一左右位置出现撕扯的疼痛感，足背伸时疼痛加重，严重时开车踩油门都诱发疼痛，患处通常有疼痛伴随着肿胀感，局部骨面有压痛。

出现病症，要即刻停止跑步，持续冰敷，充分伸展小腿肌肉有助于症状的缓解，症状完全缓解前，应大幅减少活动量，待疼痛完全缓解后，先以短时间、低强度的运动开始，循序渐进恢复正常活动量，若恢复活动后疼痛复发，需停止运动，休息更长一段时间。

6.跟腱炎：跟腱是连接小腿肌肉和足后跟人体最粗大的韧带之一，当跟腱在短时间内承受过大的压力时，可能会发生劳损、细微挫伤或撕裂，进而出现无菌性炎症。除此之外，跟腱离心脏较远，流经跟腱的血液往往很少，一定程度上增加了跟腱炎的发生概率，多见于喜欢奔跑、爬山等负荷性运动的人群。

最常见症状就是晨起脚后跟或者小腿下部疼痛，刚走路的时候几乎无法着地，但走一段路疼痛会逐渐缓解。这种疼痛也会在一些长跑或爆发式运动中加重。

跟腱炎急性期要休息，减少活动量；如果活动后跟腱发生红肿疼痛，可给予局部冰敷冷疗，并配合跟腱护具或肌内贴贴扎防护。急性期症状严重者，可以在医生指导下口服非甾体消炎止痛药。

挑战极限，遵循科学才能避免运动伤害

最后，送给热爱马拉松运动和跑步的朋友们几点建议：

1.最好在参赛前一个月开始进行训练。提前训练能使身体储备一定的体量和心肺功能，赛前几天避免跑全程，给机体留有能够充分休息的时间。跑步前适当拉伸，比赛开始前充分热身，适当做一些牵拉和伸展训练，保持肌肉韧带的活动度和柔韧性。

2.适可而止，不要强撑。有肌肉韧带等软组织旧伤未愈，或者处于关节疾患发作期尽量不要参加比赛。对于之前没有经过正规训练，或者比赛前没有跑过全程或半程马拉松的中签者，若跑步过程中出现以上任一种损伤，不要强行坚持，量力而行，以免留下不可逆的运动损伤。

3.跑步结束后要做放松运动。跑完马拉松不要马上停止活动，需要做一些慢走或放松练习，避免血液在肢体淤积。比赛结束后可以做一点针对性的肌肉放松按摩，防止肌肉劳损。

4.出现运动损伤不能轻视。跑步过程中如果出现前文提到的运动损害，不严重可以先观察，若症状持续不缓解，建议尽早找骨科医生就诊。