有个爱场外指导的婆婆怎么办？

Q:

编辑，你好！

我和老公结婚5年，女儿2岁了。我们的小家和我父母家就住在相邻的两个小区里，而公婆家离我家有一个小时车程，因此，从孩子出生开始，自然而然由我爸妈就近过来帮我照顾孩子，公婆那边则是微信、电话联络得勤一些。

正是因为这种安排，让我和爸妈都苦不堪言。婆婆几乎每天都要打电话过来，问问孩子的情况。婆婆可以理解，她是第一次做奶奶，比较新鲜，也因为爱孩子，所以常常关心我们这边。问题是我这位婆婆实在太喜欢场外指导了，每次电话都要让我们说说今天孩子的情况，吃喝拉撒睡，不仅仅是问，还要提出不少意见和建议。光是提出建议也就罢了，第二天还要问我们有没有执行。一开始，我还傻傻地跟我妈直说，后来搞得我妈有些不耐烦了。我妈最常反驳我的一句话就是：“我没那么做，你不是也长这么大了？”在我老公不在场的情况下，往往还偷偷加上一句埋怨：“你婆婆就是事儿多！”因为我没有育儿经验，到底谁说得对谁说得错，我也判断不了，所以常常被我妈驳得哑口无言。

后来我想，干脆耍个小聪明吧，婆婆问起来我们是不是执行她命令的时候，我就敷衍一下，骗她说执行了就好了。没想到，随着孩子慢慢长大，不知婆婆是不是发现我在敷衍她，她竟然改变策略了，开始不定期地突然造访我家，说是看看孩子，帮帮亲家母的忙，但是那种检查的意味越来越明显。弄得我妈也开始神经紧张，尤其是我休完产假回去上班之后，我妈常常要自己面对婆婆的突击检查，更是不知该如何应付。她没法和亲家直话直说，就把埋怨和委屈偷偷倒给我。面对这两位婆婆妈妈，我该怎么办呢？

小英

A:

小英，你好：

虽然你的苦恼多多，但给人感觉你的家庭很温暖，只是相互之间有些想法没有说开罢了。婆婆确实控制欲稍强，但她并非是那种插手子女婚姻关系的母亲，而是想让子女能在育儿问题上多听她的。说白了，在养育第三代的过程中，婆婆希望的是，自己能多一些存在感。

由于娘家很近，你遇事就近求助妈妈也很正常。婆婆也很想亲眼看到小孙女日渐长大，但由于各种客观原因，她的愿望又无法彻底实现；她不想缺席孙女的成长过程，却苦于没有机会，只好通过提建议来满足她的参与感，体现她的存在。

妈妈也很可爱。她很重视维护和亲家的关系，并不愿因为自己而让你在婆婆那里为难，但是心里的不满也不会一味憋着不说，和自己的女儿倾诉烦恼也很正常。从你和妈妈相处模式可以看出，你在一个平等和谐的家庭中长大，也因此，你面对家长，处理问题的方式也很轻松随兴，比如想到和婆婆耍小聪明，敷衍她一下等等。但是要知道，两位妈妈到底还是有些不一样的。我想问的是，你老公从头到尾在哪里呢？他在这场小小的“攻防战”中，充当了什么角色？你又是什么角色？只是个婆婆或妈妈的命令执行者吗？

很显然，妈妈在你老公不在场的情况下才会表达对婆婆的不满，而你的作用目前来说只是默默地自我掩盖掉这些矛盾。我想，你老公似乎并不知道家庭内部的暗流涌动，让他知道你的困惑，并不是件坏事。并不是让你派老公去正面打击婆婆的积极性，而是你们俩要统一一个思想：你们才是孩子的父母，该如何养育孩子，你们是最有发言权和决策权的，婆婆和妈妈的意见和经验，你们可以参考，但是为人父母的责任与权力，决不能因为有老人帮忙而自我放弃。

至于婆婆想要的存在感，你们可以考虑商讨出一个两全其美的方式，能够增加一些公婆单独和孩子相处的机会，既让公婆享受了天伦之乐，又可以让爸妈歇口气。比起孩子来，你和你老公更需要赶紧长大呀！（侯晓然）