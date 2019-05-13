低碳感情：朴素而少内耗的相伴

感情为何不能低碳呢？我赋予其概念：对物质需求少，对外界的情感诱惑屏蔽，过一种内耗小、情绪污染少的日子。也许会被说成太理想，但不妨尝试一下，看是否可成为减少痛苦的相处模式——

去菜市场买菜，不用昂贵的食材，下厨也无需烦琐的烹饪，也许就是烫个青菜，做个丸子汤，荤素干稀搭配。胃舒服了，人也容易满足。

在家里彼此不一定交流，各干各的事。只是相视或一笑，体验在一个屋檐下的存在，就是岁月静好的陪伴。

把家收拾得清爽些，把囤积太多的、廉价的、长期不用的东西扔掉，看着置身于整洁家中的彼此也会顺眼许多。

过生日，丰简都量力而行，若需要对方送礼物，直白告知。能给更好，不给也无妨，反正礼物也不是生活必需品。

生病了情绪自然不好，对伴侣的依赖也会增多。但有病的是自己，自己调整好情绪会利于恢复，不要要求他（她）做过多的负面情绪的承载，关键时刻再请求帮助。

工作会有压力和挑战，但是这是我们自己的生存之本，也可能是能力不足的表现。别和对方发牢骚，他（她）拯救不了你，还有可能他（她）也自身难保。努力练本事，能力越强，越能接纳差异、化解问题。

对婚外情感，要保持界限和尺度，同事间职业化互动要简单高效，异性朋友间相处，人家给予帮助要感恩回报，不用暧昧和身体支付。更别总想在婚外找灵魂伴侣，多数情况下会让灵魂落入万劫不复。

可以骑着自行车郊游，带着自己做的三明治野餐，一起运动，情绪容易愉悦；可以读相同的一本书，多了围绕书的话题和谈资，少了鸡毛蒜皮诱因的争吵。

有人会说，若这样找伴侣有什么用？其实，他（她）给你带来一些不同的感受，丰富了生命的体验。这就够了，否则太贪婪。

低碳感情的宗旨是向内求、少向他人要求；少幻想和理想化感情，踏实朴素地过日子。因为生命的主体是你自己，任何人都是过客和点缀。（知名心理咨询师，婚姻家庭指导师 梁朝晖）