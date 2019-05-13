有多少被肥皂剧荼毒的少女，以为一见钟情就算是“真爱”？白马王子总会和你不期而遇。他的一切都是那么刚刚好——他有你最爱的身高外貌，处处体贴，事事温柔。又有多少人有这样的误区——爱情就是重大节日里轰轰烈烈的浪漫：若能当众下跪、送上钻石香车，那才算得上是真正的“爱情”。

然而，爱情绝不仅仅是一瞬间的怦然心动，细水长流的浪漫和鸡飞狗跳的生活，那才是真正的现实版爱情。矛盾是直面冲突的最好方法。来自不同成长背景的两个人，无论有多相似契合，总归是不一样的。有多少人为了维护表面的和谐，忍了又忍？但是我们心里的那点儿不痛快，绝不会因为忍着忍着就过去了。不吵架的情侣，往往一吵起来就天崩地裂。所以我们追求的不应该是没有矛盾，而是合理地面对矛盾。有什么不痛快，逼着自己当下沟通、当下解决——能处理的处理，不能处理的相互退让。真爱是充满矛盾的，是幸福和痛苦并存的。

说到吵架，又有多少人懂得怎么吵架？

有些人向偶像剧看齐，每每起了冲突，上来就是泪水婆娑地斥责。不管矛盾是什么、对方说什么，不论究竟谁对谁错，就是一句“你再也不爱我”了，非得等着对方来低声下气地道歉。

而另一些人呢？伶牙俐齿地一定要辩个输赢，再小的事情也上升到人格缺陷。当最亲密的伴侣卸下了自己的铠甲，他们却找准了就往最柔弱的地方戳：“你这个没爹的凤凰男”“你这只不会生蛋的母鸡”……

就事论事，没几个人能做到；不翻旧账，也没几个人能做到。从乱丢臭袜子骂到生活习惯，从生活习惯骂到没有出息。吵到最后，我们都忘了为什么而吵。如果争执的是今天的臭袜子，就别提起上个月的臭衣服。

其实也有很多时候，我们完全可以不吵架的。我们以为自己在好好沟通，但双方往往就是在鸡同鸭讲。

“老公，车子的引擎发不动……”

“会不会是电瓶没电了，大灯打得开吗？”

“昨天还很正常的啊，为什么会突然变这样？”

“遇到这种事真的很倒霉。总之先看看有没有电吧，灯会亮吗？”

“今天我还要赶到某某地方去，没车要我怎么办？”

“唉，还真是麻烦大了。嗯，那大灯会亮吗？”

“要是七点之前还没到我就完了，好烦。”

“嗯嗯，那到底大灯打得开吗？”

……

这对话让人看得心力交瘁。男女生之间的无限死循环，其实很好地体现了一个问题：这对夫妻的脑回路不同，妻子渴望着情感安慰，丈夫却追求着解决方式。所以可能你的老公不是对你漠不关心，你的女友也不是只会说“好糟糕哦”的“傻白甜”。他们只是不知道你要的是什么罢了。

获得真爱不一定一帆风顺，吵吵闹闹才会走得更远。该吵的时候就吵，不该吵的时候别吵。求安慰还是求建议，想要什么就直说。别旧事重提，别人身攻击，爱情的“玄学”，大约也就这么简单。

最后说一句：曾有科学研究表明，最幸福的两性关系，愉悦幸福互动的次数和吵架冲突的次数比例应该在5∶1左右——多了不行，少了也不行。（心理咨询师 鲁林希）