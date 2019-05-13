高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销
国家医保局会同财政部日前印发《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，要求稳步提升待遇保障水平，大病保险政策范围内报销比例由50%提高至60%。
通知明确，2019年城乡居民医保人均筹资标准整体提高60元。其中，财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于520元，新增财政补助一半用于提高大病保险保障能力，即在2018年人均筹资标准上增加15元；个人缴费同步新增30元。
通知要求，新增筹资一方面要确保基本医保待遇保障到位，巩固提高政策范围内住院费用报销比例，建立健全居民医保门诊费用统筹及支付机制，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。
另一方面，要提高大病保险保障功能。降低并统一起付线，原则上按上一年度居民人均可支配收入的50%确定；政策范围内报销比例由50%提高至60%；对贫困人口加大支付倾斜力度，在起付线降低50%、支付比例提高5个百分点的基础上全面取消封顶线。
通知还要求完善规范大病保险政策和管理。要求各地同步建立统一的城乡居民大病保险制度，统一规范大病保险筹资及待遇保障政策；落实筹资待遇调整政策，于2019年底前按最新筹资标准完成拨付，确保政策、资金、服务落实到位；优化大病保险经办管理服务。（据新华社 记者 张泉）
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