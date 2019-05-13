关注产后抑郁症：初为人母后的精神困扰

5月的第二个星期日，母亲节。据联合国人口基金介绍，目前全球大概每10万名孕产妇就会有216人因分娩所带来的疾病或并发症而付出生命的代价。即使新妈妈们勇敢地闯过了“产房”这一关，仍有10%至15%的人因“母亲”新角色的转变，而饱受精神问题困扰。

产后抑郁，初为人母后，不少人遇到的一大难关。

3年前的一个冬天，正在做月子的李丽娟(化名)突然有一种冲动，想掐死襁褓中的孩子。她也在那一瞬间，意识到自己真的“生病”了。

“坐月子期间，每天都硬撑着身上的疼痛去照顾小孩，没有人帮自己特别的无助。”李丽娟说，当自己拖着疲惫的身体在房间带孩子时，婆婆和丈夫两个人却开心的坐在沙发上看电视。

因感受不到家人的关爱，李丽娟在产后不久就出现了情绪低落的症状，觉得未来生活无助、绝望，她时常在房间里大声吼叫，乱砸东西。

根据美国精神心理协会(APA)《精神疾病的诊断和统计手册》(DSM-IV)诊断标准，产后抑郁症(PPD)一般是指产后6周内抑郁发作，尤其是产后2周内发生的不伴有精神病症状的抑郁，临床表现主要为持续和严重的情绪低落以及一系列征候，比如动力减低、沮丧、哭泣、烦躁、失眠、易激惹及影响对新生儿的照顾能力，甚至自杀倾向等。

对于自己的情绪，不敢承认也不敢面对，但李丽娟心底还是认为应该去看医生。“在网上挂了号又取消，取消了后又去挂号，甚至有一次拿着挂号单去到医生办公室门前的时候不敢推开那扇门。”李丽娟说，真正要走出那一步真的非常困难。

出月子后不久，李丽娟终于鼓起勇气推开了贵阳市妇幼保健院心理科门诊那扇门，随后被诊断为中度抑郁与重度焦虑症。

“很高兴你能迈出这一步，很高兴你能来！”李丽娟说，那是医生对自己说的第一句话，感觉自己像找到了一根救命草一样。

此后，李丽娟坚持每周都去医院，一直坚持了一个月时间，产后抑郁症才有所缓解。一直到产假结束后回到单位上班，李丽娟的抑郁症才真正恢复，但焦虑症却一直伴随着她。

目前已恢复正常生活的李丽娟说，产后抑郁不是娇气，是一种病，需要被正确看待且及时就医，也需要丈夫和家人的关心和理解。

“平均每天有20位患者参加测评，有40%患有产后抑郁症，其中1人会有自杀倾向。”贵阳市妇幼保健院心理科副主任医师姜文胜说，产后抑郁症发病率越来越高，希望更多人关注这个群体。

在心理科工作多年的姜文胜说，患上产后抑郁症的患者一部分原因是生产后雌激素水平下降所导致，另一方面则是因为角色的转变暂未适应，家庭不和、婆媳争执、财务、健康或人际关系压力等原因也是患病的诱因。

近年来，因为产后抑郁而引发的悲剧频频爆出，如何应对产后抑郁成为人们热议的话题。

在姜文胜看来，女性在孕期以及产后可通过参加各种兴趣班来宣泄自己的情绪，同时女性要尽快适应自己的角色做一位学习型妈妈，而男方应该从“儿子”的角色转变到“丈夫”的角色中来，并好处理好婆媳关系。

对于婆媳关系处理办法，姜文胜建议，在经济条件允许的情况下，女性可以选择去月子中心坐月子，避免婆息争吵和照顾新生儿的手忙手乱，同时男方应尽快从原生家庭脱离出来，担当起一个父亲和丈夫的角色。

“近5年来，产后抑郁症发病率呈增长态势，家人的爱是治愈产后抑郁的良药。”姜文胜说，不少男性也会患上产后抑郁症，目前已接诊了2名男性产后抑郁症患者。(周燕玲)