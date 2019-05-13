人脑连接互联网，请慎之又慎！

未来某一天，你走在路上，突然饿了，你的大脑中会立刻出现附近餐厅的相关信息，而不是像现在这样需要利用搜索引擎去查询，这是因为彼时你的大脑已与互联网相连。恍若《黑客帝国》中的情景再现，是不是很酷？

《黑客帝国》几乎已成为未来科技发展方向的“预言书”，其中最重要的一个未来科技就是上述的脑机接口。

美国福克斯新闻网在近日的报道中指出，一项新研究表明，这种脑机接口面世的时间可能大大早于很多人的预期，或许几十年内就能实现。

而中国自动化学会混合智能专家委员会副主任、复旦大学计算机学院张军平教授则对此持谨慎态度，他对科技日报记者表示：“脑机互联还面临很多技术和伦理方面的问题，在这方面，人类应该慎之又慎。”

人脑/云界面系统：脑与脑相连

美国加州分子制造研究所的研究人员在最新一期《神经科学前沿》杂志上撰文称，这个新研究项目名为“人脑/云界面系统”，可以将纳米机器植入人体，实现与网络的实时连接。

报告资深作者小罗伯特·弗雷塔斯发表声明说：“这些纳米机器人设备可以在人类的脉管系统中识别方向，跨越血脑屏障，在脑细胞之间甚至脑细胞内部精确地自动定位。然后，它们会让加密信息在人脑和基于云的超级计算机网络之间无线传输，实时监控大脑状态并提取数据。”

“人脑/云界面系统”这一概念最早由未来学家雷·库茨韦尔提出。库茨韦尔还表示，10年内计算机会像人类一样聪明。而且，这一概念有可能使人类只要想到一个问题就会立刻得到解答，而不是用搜索引擎去查询。

报告第一作者努诺·马丁斯博士在声明中补充说：“‘人脑/云界面系统’由神经纳米机器人技术调节，可以使个体有能力在云端即刻获取人类积累的一切知识，从而大幅提高人类的学习能力和智力。”

论文称，除此之外，该系统还有其他一些潜在应用，包括改善教育、智力、娱乐、旅行和其他互动体验的能力。

研究人员表示，尽管还没有到准备进行大规模人类试验的阶段，但这项新生技术已经存在，并在较小规模上取得了成功。

马丁斯解释道：“尽管还不是特别先进，但一种实验性的人类‘脑网’（BrainNet）系统已经完成测试，使不同人脑之间实现了通过云端进行意识驱动的信息交换。”

据报道，去年来自美国华盛顿大学和卡耐基梅隆大学的神经学者发明了上述名为“脑网”的技术，让三个人仅凭意识共享内心想法，玩“俄罗斯方块”游戏。研究小组使用脑电图记录来自两个人脑的电脉冲，并用经颅磁刺激（TMS）将信息传递给第三人的大脑。最终，他们在一个界面中实现了三个大脑同时交流协作，高效地处理俄罗斯方块的排布问题。

人机融合：实现人类与人工智能共生

其实，人与机器相融合这一观念并不新奇，包括库茨韦尔在内的其他人都有过详细论述。

2018年，未来学博士伊恩·皮尔逊在一篇博客文章中提出了人类终将长生不老的理论。皮尔逊指出，这不是通过人类的自身躯体实现的，而是通过把大脑与人形机器人结合实现的。

皮尔逊在博客中写道：“假设你存够了钱，也做好了准备，你的大脑可以与一台人形机器人相连，用其作为自己的身体，然后还像从前一样，你还是你，只是换了一个更年轻、高度升级的身体。这有可能在2050年左右实现。”

张军平对此持不同意见，他表示：“如果是保留大脑，并与机器相连，来实现人机融合，这也会带来两个棘手的问题。一是如何能有效从身体上剥离大脑，这一点本身就极其困难。二是如果成功了，那也就意味着人类也可以反向通过机器来控制大脑，那如何保证被人机融合的大脑不是处在‘缸中之脑’的虚假环境中呢？”

美国企业家埃隆·马斯克此前曾对人工智能的潜在危险发出警告。他说，人工智能“是关乎人类文明存亡的最根本的风险”。他认为，保持与机器智能同步的最好办法，是升级人类智能。

目前，他最新成立的“神经连接”（Neuralink）公司正在从事这方面的研究。据该公司网站介绍，其正在“开发用于连接人类和计算机的超高带宽的脑机接口，最终实现人类与机器的真正融合。”

在2018年11月的一次采访中，马斯克间接提到，“神经连接”公司希望“重新定义未来人类的样子”，帮助人类“实现与人工智能的共生”。

马斯克相信，这些努力有助于通过数字智慧创造公平的竞争环境。在他看来，数字智慧“将大幅超越生物智慧”。

伦理和技术障碍：不容小觑

张军平则表示：“人工智能领域容易在获得一点小成就的前提下，就对未来的发展表现得过于乐观。前两次人工智能的低谷，与这种乐观情绪导致对人工智能的过高期望不无关系。大脑与互联网相连，还面临不少技术和伦理方面的障碍。”

他解释说：“首先，我们对人类大脑的理解远远不够。由于现有探测设备的局限性，我们在探索大脑活动的时间分辨率和空间分辨率上仍然不高，因此无法在局部和整体之间形成光滑的过渡，也不足以让我们形成能充分了解大脑活动和思维的断言。”

张军平表示：“此外，若要确保脑机接口不损伤人体，所需要考虑的因素依然很多。举例来说，现有的脑机接口设备多是头戴式的，无法获得细胞尺寸级的信号控制。而要实现与大脑真正意义的全连接，我想它的前提应该是换头术要先成功。那样才意味着至少我们能把神经控制通路理解清楚了，然后才能上升到意识层，对高层的智能进行模拟和实现人机融合。总的来说，我们距离《黑客帝国》中那个能实现超高速信息传送的脑机接口，还有相当长的路要走。”(记者 刘 霞)