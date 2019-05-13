2018年我国海洋灾害造成直接经济损失超47亿元

自然资源部海洋预警监测司最新发布的2018年《中国海洋灾害公报》显示，2018年，我国海洋灾害以风暴潮、海浪、海冰和海岸侵蚀等灾害为主，各类海洋灾害共造成直接经济损失47.77亿元，与近10年（2009—2018年）平均状况相比，2018年海洋灾害直接经济损失低于平均值（98亿元）。

2018年，我国沿海共发生风暴潮过程16次（统计范围为达到蓝色及以上预警级别的风暴潮过程），造成直接经济损失44.56亿元，占2018年海洋灾害总直接经济损失的93%；造成死亡（含失踪）人数最多的是海浪灾害，占总死亡（含失踪）人数的96%。

同期发布的《中国海平面公报》显示，我国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。1980—2018年，中国沿海海平面上升速率为3.3毫米/年，高于同时段全球平均水平。2018年，中国沿海海平面较常年（1993—2011年定为常年时段）高48毫米，比2017年略低，为1980年以来第六高。近七年海平面均处于近四十年来的高位。

近年来我国沿海海平面持续偏高，其长期累积效应直接造成滩涂损失、低地淹没和生态环境破坏，并导致风暴潮、滨海城市洪涝、咸潮、海岸侵蚀和海水入侵等灾害加重。同时，沿海地区的地面沉降导致相对海平面上升，加大海岸带灾害风险。

2018年《中国海洋灾害公报》提到，根据在沿海11个省（区、市）重点岸段开展的海岸侵蚀灾害损失评估工作，全年海岸侵蚀灾害造成直接经济损失2.85亿元。去年我国海域共发现赤潮36次，累计面积1406平方千米。绿潮覆盖面积最大值为193平方千米，分布面积最大值为38046平方千米。海水入侵、土壤盐渍化、咸潮入侵等缓发性海洋灾害依然比较严重，海水入侵与土壤盐渍化范围、咸潮入侵次数有所加大。

为有效应对海平面上升影响，保障沿海地区经济社会可持续发展和生态文明建设，公报中提到，应加强科学调查监测和评估，优化海岸带空间布局，加强生态保护与修复。（记者陈瑜）