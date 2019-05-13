在南京地铁上，一名中年男子给老人让座后，“特看不惯”身边一个没让座的小伙子，甚至以“跷二郎腿”“脚尖对着我”为理由，踹了小伙子一脚。虽然让座值得称道，但那一脚却踢去人们对他绝大部分好感。俗话说，“看不惯别人，是自己修养不够。”有不满和牢骚是人之常情，但如果动不动就看不惯他人，是不够成熟的表现。

看别人不顺眼，本质上是每个人对生活理解的不同。由于不同的生活经历和体验，对人生有不同的态度和理解，大多数是没有对错之分的。越成熟的人，越能看见世界的多面性也越能包容和尊重他人。还有人通过贬低、看不惯别人来体现自己的优越感，觉得自己站在了正义和真理的一面，自己是对的，别人是错的。其实“看不惯别人”在社会底层更流行，他们通过评头论足的阿Q精神来平衡自己“得不到”的心理。

“看不惯”不是好心态，让我们把太多精力浪费在别人身上而忘了自己的目标，甚至因此生出嫉妒、怨恨之心，不利于个人成长和人际维系。改变这种情况，首先要控制自己，把注意力放在真正重要的事情上。其实，这个世上只有三件事：我的事、别人的事、老天爷的事。一个聪明、有自制力的人不会舍本逐末，为别人的一言一行而情绪波动、大动干戈。应该把宝贵的时间放在自己的事上，过自己的生活，关注自己的发展。

还要换位思考，理解对方行为背后的原因。比如看到年轻人没有给老人让座，原因可能有很多，如他们可能的确没有看到老人，或是他们自己的身体也不好，需要休息，这样就可以理解他们。又比如你看不惯在领导面前阿谀奉承的人，可以想想他们也许特别盼望自己的工作能得到领导的认可，需要更多的资源，这都是可以被理解、接受的渴望，你也许就不会那么耿耿于怀。▲