母亲节遇上护士节理应致敬“妈妈护士”
当你身在襁褓，有人守护你平安成长，她的名字叫母亲；当你卧病在床，有人帮助你早日康复，她的名字叫护士。5月12日是母亲节，也是第108个国际护士节，当母亲节遇上护士节，对于既是母亲又是医护工作者的女同胞来说，这个日子就有了双重意义。
过去是否有过母亲节与护士节同一天，不得而知。今年，当这两个节日相遇，人们不免会想到一个特殊的群体——既是母亲又是护士的群体。今年5月12日对“妈妈护士”群体来说是一个极具意义的节日，既能享受孩子带来的祝福，又能享受作为护士的荣光。
尤其是母女同为护士，案例不会很多，但这类案例更令人感动。因为护士是一种既辛苦又要有爱心、耐心、细心、同情心、责任心的职业，一位母亲能一辈子当好护士已很不容易，还让女儿“女承母业”更难能可贵。在广州市红十字会医院眼科就有这样一对母女，值得尊敬。
而数量不算少的“妈妈护士”，既要扮演好母亲角色又要干好本职工作，同样不容易。世界上大多数国家的护士占总人口的比重约为5‰，而我国只有1‰左右。以此推算，我国尚缺数百万名护士。这意味着现有护士要承担更多工作量，如果工作之余还要带娃，辛苦不言自明。
所以，在这个具有双重意义的日子，我们理应特别致敬“妈妈护士”。这是因为除了辛苦外，母亲与护士这两种角色都需要爱心和责任心。虽然说有这两种“心”的妈妈不等于就是好护士，但真正有爱心和责任心的人，无论对待自己孩子还是对待病人，都会有爱和责任，只是照顾对象不同，这两种“心”的表现不同而已。一般来说，母亲对于孩子的爱心和责任心，主要表现在让孩子健康快乐成长，并养成良好习惯，形成正确价值观。而护士对待病人，爱心和责任心主要表现在依据《护士条例》等制度规定严格履行好照护病人的职责。
当然，既想当好护士又想当好母亲，这两种角色有时存在冲突。因为护士职业有三个特点：一是加班现象比较多；二是护士是轮班制；三是医院有特殊情况要随叫随到。这注定“妈妈护士”很难与孩子保持同一生活习惯和节奏，有护士说“上班时孩子没醒，下班孩子已睡”。
从家庭角度来说，孩子和其他家庭成员要看到护士职业的特殊性，要理解“妈妈护士”的不容易。从医疗机构来说，要尽量让医护比例更合理，减轻护士的工作压力。有数据显示，虽然全国医护比已经提高到1：1.1，但与国际通行的1:2的标准相比，还是有一定距离的。
另外，在这个双节叠加的特殊日子，我们有必要重申这两种角色的权益保障。从母亲角度来说，部分“职场妈妈”在求职、晋升等方面存在被歧视的问题，在哺乳方面还存在哺乳室覆盖率偏低等问题。从护士角度而言，这一群体的劳动权益、安全权益还需要进一步保障。
虽然在母亲节遇上护士节这个有双重意义的日子有必要致敬“妈妈护士”，但不是护士的母亲，以及不是母亲的护士同样值得尊敬，值得祝福。（丰收）
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