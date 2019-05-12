平安联想智慧医疗罗宾：利用信息化规范流程是提高诊疗水平的抓手
人民网北京5月12日电 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。平安联想智慧医疗COO罗宾在接受专访时表示，以信息化为切入点，未来有望通过云计算、大数据等前沿技术，提高基层诊疗水平。
平安联想智慧医疗COO罗宾接受采访
据罗宾介绍，平安联想智慧医疗在三年稳健发展中，致力运用信息化手段解决看病难问题。比如，在平安联想智慧医疗客户云南省第一人民医院，患者面临排队预约、排队、取药时间长，实际就诊时间短的问题，经过与医院的紧密协作，证明信息化手段可大幅减少患者等候时间，显著改善患者的就医体验。目前，平安联想智慧医疗尝试在诊断过程中加入云计算等前沿技术，帮助医疗机构提升诊断水平。
“目前，包括预约挂号在内的信息化第一阶段应用已顺利实现。”罗宾指出，在第二阶段的流程再造上，重点是利用前沿技术帮助基层医生得出更加精准的诊断结果，提升当地医疗水平。
罗宾进一步指出，解决这一问题的关键是如何将整个诊疗流程规范化。基层医生可能经验不足，通过信息系统把复杂难懂的“圣经”变为可执行的“法律”，让业务形成规范化流程，可有效提升基层诊疗水平。（实习生 翟悦）
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